Anna Valle, finamente rompe il silenzio: il segreto dell’attrice è stato sbandierato ai quattro venti | Nessuno poteva immaginare

Anna Valle, la splendida attrice lo ha detto. Ora ha gridato il suo segreto ai quattro venti. Pazzesco!

Se pensiamo ad Anna Valle vediamo immediatamente materializzarsi davanti a noi non solo una brava attrice, nonché vera star della Fiction Italiana, ma anche una donna bellissima e dotata di una fisicità a dir poco spettacolare. Non per nulla ha mosso, ancora giovanissima, i suoi passi nel vasto mondo dello Spettacolo, proprio a Miss Italia dove ha trionfato.

Pian piano ha capito che non solo la Moda ma la Recitazione fosse la strada da percorrere a spron battuto dal punto di vista lavorativo. Tante sono le grandi donne che ha portato sul Piccolo Schermo che portiamo tuttora nel cuore anche nelle serie in costume come per esempio la divina Marina Callas nella seria dedicata all’immensa artista e al suo grande amore Onassis.

Di recente poi ci ha spalancato i cuori con le due stagioni di Luce nei miei occhi dove è stata affiancata da uno strepitoso Giuseppe Zeno. Qui ha rivestito i panni di una grandissima ballerina che torna nella sua città natale dopo aver perso la figlia appena nata. Nel finale riuscirà a trovarla.

Anna Valle, il segreto dell’attrice è stato svelato ai quattro venti

Di certo i ruoli impersonati da Anna sono ricchi di charme. E lei grazie alla sua voce bassa, calda e sensuale e al suo fisico magro e slanciato, da vere etoile, è il ritratto al massimo grado dello classe innata. Dunque in tantissimi hanno iniziato a pensare che lei sia così, come ci appare anche per fiction, nella vita reale.

A quanto pare però le cose non starebbero esattamente così. Certo, non sarebbe stato facile scoprirlo, anche perché l’artista romana non ama molto la vita mondana così come i Social. Non per nulla pare che non li utilizzi. Dunque è stata lei a confessare tutto quanto durante un’intervista a cuore aperto concessa al Corriere Della Sera.

La sua incredibile confessione

“In realtà sono meno composta di quello che sembro: canto a squarciagola, mi arrabbio tantissimo quando mi tagliano la strada in macchina”, ha svelato la divina Anna. Insomma, a quanto pare lei è davvero un bel peperino. Certo i suoi estimatori ora saranno molto curiosi di vederla in azione in tale direzione.

In ogni caso, per la verità, l’hanno già vista in svariati momenti perdere le staff anche per fiction per esempio nella serie Sorelle dove era solito perdere la pazienza. Ora con la seconda stagione di Lea e i nostri figli, in onda la domenica sera in prime time su Rai, ci sta allietando con la sua dolcezza e nel contempo di grande tenacia.