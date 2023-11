Silvia Toffanin, minacciata e bullizzata senza pietà: “…me ne ha dette di tutte i colori” | Gelo in studio

Silvia Toffanin, momento durissimo e di autentico gelo in studio. Minacciata e bullizzata senza pietà. Il racconto dei fatti.

Se parliamo di Silvia Toffanin dobbiamo metterci in testa di stare parlando di una grandissima professionista, nonché una delle conduttrici più amate e apprezzate in assoluto dagli italiani di ogni età. Inoltre può pure essere definita una delle indiscusse Regine delle Reti Mediaset insieme alla mitica Maria De Filippi.

Da vent’anni ci fa compagnia con il suo storico rotocalco su Canale 5 dove ci regala tantissime esclusive con tanto di meravigliose interviste a cuore aperto con star del vasto mondo dello Spettacolo non solo italiano. Molte clip vengono prontamente condivise sui Social ove diventano in men che non si dica virali oltre che super commentate.

Tra l’altro è proprio sul Profilo Ufficiale Instagram di Verissimo che qualche giorno prima rispetto alla messa in onda troviamo i nomi degli ospiti delle puntate. Ricordiamo infatti che da diversi anni a questa parte il programma non va in onda solo nel canonico spazio del sabato ma anche della domenica pomeriggio, sbaragliando sempre e comunque la concorrenza.

Silvia Toffanin, minacciata e bullizzata senza pietà

Da Silvia si ride a crepapelle ma ci si emoziona pure tantissimo, spesso e volentieri fino alle lacrime. E lei non si fa alcun problema a mostrarsi assai commossa innanzi alle telecamere e ai suoi numerosi telespettatori, molti dei quali si possono definire, e pure a buona ragione, della prima ora.

Tra l’altro lei è più incline alla commozione, come ha confessato lei stessa, dopo che è diventata mamma di Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Fatto sta che ora la conduttrice veneta deve vedersela con ben altro. Si parla di minacce e di atti di vero e proprio bullismo. Il racconto sconvolgente dei fatti che ha fatto arrivare il gelo in studio.

“Me ne hanno dette di tutti i colori”, l’amara confessione di Giselda

A svelare tutto ciò è stata la splendida ex inquilina Giselda Torresan che è da poco uscita, un po’a sorpresa, dalla Casa Più Spiata d’Italia.” Da piccola avevo i denti storti e mi prendevano in giro tanto… Anche recentemente quando ho iniziato a pubblicare foto sui Social dicevano che mi facevo vedere… Me ne hanno dette di tutti i colori sui Social“, ha confessato la donna.

Giselda ha anche confessato che ai tempi delle scuole elementari era stata fortemente bullizzata dai suoi coetanei e che sua mamma era intervenuta più volte per chiedere l’aiuto alle maestre in tale direzione. A salvarla dal dispiacere, così come da un amore tossico, è stata proprio la sua montagna che lei porta sempre e comunque nel cuore.