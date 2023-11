Serena Autieri, la frase piccante che scatena la fantasia del pubblico: “…sono trasgressiva” | Imbarazzo in diretta

Serena Autieri in una recente intervista è stata messa in imbarazzo dal conduttore, il quale gli ha fatto delle domande abbastanza riservate. Ecco che cosa è successo.

È un’attrice, una conduttrice, una cantante e anche una doppiatrice la talentuosa, Serena Autieri, la quale nel mondo dello spettacolo ha ottenuto una certa fama ormai. L’abbiamo vista in diversi ruoli, per non parlare della sua professione di cantante che le sta portando moltissime soddisfazioni.

Basti pensare alla sua storica partecipazione a Tale e Quale Show nel 2012, dove vinse non solo quella edizione, ma fece commuovere i giudici per la sua straordinaria interpretazione. Di cose quindi ne potrebbe raccontare molto sulla sua carriera, eppure il conduttore si è basato sulle uniche due domande scomode che forse avrebbe potuto evitare, a detta di molti. Ecco che cos’è successo.

L’imbarazzo di Serena Autieri

Serena Autieri l’abbiamo vista in diversi ruoli, da quello di attrice in Femmine contro maschi, Il principe abusivo, Un passo dal cielo a quelli di doppiatrice, conduttrice, attrice di teatro, fino ad arrivare al suo lavoro come cantante. Serena ha fatto e farà ancora tante cose nella sua carriera, ma nessuno potrà mai dimenticare di quando ha “prestato” la sua voce a Elsa di Frozen.

A prescindere dal suo lavoro, l’Autieri, è felicemente sposata con Enrico Griselli dal 2010. I due sono diventanti genitori di Giulia nel 2013, la quale la si può vedere spesso in teatrini molto divertenti insieme a sua mamma sui social.

Diaco fa arrossire l’Autieri

Pierluigi Diaco, qualche giorno fa ha ospitato la grande Serena Autieri, al suo programma, Bella Mà, alla quale ha chiesto diverse domande che hanno toccato i diversi periodi della sua carriera. Dopo un pò, ha forzato un po’ la mano, facendo due domande all’attrice, che non sono state molto apprezzate né da lei né sui social. I follower infatti, hanno criticato le domande del conduttore, le quali sono state classificate come fuori luogo.

Ad ogni modo, l’Autieri ha risposto prontamente al conduttore in entrambe le circostanze. Alla prima domanda di Diaco: “Siete trasgressivi intimamente?”, Serena ha risposto: “Ma intimamente… adesso non entrare nei particolari sono le 15 del pomeriggio. Non siamo noiosi ci divertiamo tantissimo…”. Alla seconda: “Prima di tuo marito hai fatto ChaChaCha? Quanto ChaChaCha”, l’Autieri ha risposto più seccamente: “Sono stata fidanzata con altri ragazzi, ma adesso vuoi sapere troppo. Io sono una ragazza riservata… i chachacha li faccio solo con mio marito del resto non me li ricordo”. Voi cosa ne pensate in merito a queste domande?