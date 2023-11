Sciagura nel mondo dello spettacolo: un lutto ha turbato il mondo della musica mondiale | Era solo una ragazzina

Sciagura e lutto incredibile nel vasto mondo dello spettacolo. La musica mondiale piange amaramente.

È un momento decisamente molto, molto difficile per il vasto mondo dello spettacolo e in particolare per quello musicale. Se intanto si iniziano ad ascoltare canzoni natalizie e nei negozi, sia fisici che online, sono messi in esposizione album appositi, ora la voglia di festeggiare è venuta decisamente meno.

Una nuova terribile sciagura si è abbattuta nel settore musicale a livello mondiale. Quel che è successo lascia di stucco e, oltre al classico amaro in bocca, spacca i cuori in mille pezzi. La vita se ne è andata da quella persona, che tuttavia ha lottato fino all’ultimo come una leonessa per non perderla.

Dopo qualche giorno di coma, non ce l’ha fatta e ha dato l’addio definitivo a questo mondo, lasciando i suoi cari, in particolare l’amato figlio, nella disperazione più profonda. Nessuno le ha fatto del male, né ha tentato di farlo. Quello che è accaduto è da etichettare come una disgrazia, avvenuta però dopo un gesto di incoscienza.

Sciagura nel mondo dello spettacolo

Tuttavia c’è anche da dire che talvolta pensiamo che quello che accade agli altri possa non accadere anche a noi e che non corriamo alcuna forma di pericolo, se noi agiamo in maniera avventata. Inoltre la fretta è sempre cattivissima consigliera, come il caldo e il freddo. Tutto ciò sarà anche stato ben presente pure nel luogo ove è avvenuta la tragedia.

Parliamo dell’Allianz Stadium di Sidney in Australia. Il fatto è avvenuto giovedì 16 novembre 2023 al termine di uno speciale e seguitissimo evento, che era particolarmente atteso da tantissime persone di ogni età. E lo era, dal momento che si sarebbe esibita una popstar di fama mondiale con all’attivo tantissimi album e canzoni di successo.

Robbie Williams piange una sua fan

Parliamo di Robbie Williams, che oggi piange una sua fan, dal nome Robyn Hall, di 70 anni, morta dopo 4 giorni di coma all’ospedale, dopo essere caduta dagli spalti, ove aveva assistito all’evento. A rivelare qualcosa di più dell’accaduto è stato un addetto ai lavori. Ecco la sua dichiarazione: “Piuttosto di fare le scale, ha tentato di scavalcare la fila passando per i sediolini. ha perso l’equilibrio ed è caduta”.

Un portavoce dell’ambulanza ha fatto sapere che la donna aveva delle ferite al viso e alla testa e che le sue condizioni erano molto critiche. Il figlio di Robyn si è detto oggi devastato dalla scomparsa della mamma che era anche la sua migliore amica e che è scomparsa dopo aver realizzato il suo grande sogno di vedere in concerto il suo idolo.