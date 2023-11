Bianca Berlinguer, la figuraccia che ha fatto il giro del mondo: C’entra proprio un noto imprenditore

Bianca Berlinguer, terribile figuraccia per l’amatissima giornalista che è ormai virale. C’entra un famoso imprenditore.

La Bianchina è tornata ormai sul Piccolo Schermo da moltissime settimane con una nuova edizione del suo famoso talk. Parliamo di E’ Sempre Carta Bianca che ora va in onda in prime time su Rete 4. La giornalista è stata fortemente voluta dallo stesso Pier Silvio Berlusconi che la stima tantissimo.

E lei, per approdare a Mediaset, ha dovuto lasciare dopo tanti anni di collaborazione, la Rai. A seguirla in questa nuova avventura anche il suo storico opinionista, nonché carissimo amico, Mauro Corona. I due non vanno sempre d’accordo e così sovente volano pure bei stracci in studio anche perché l’alpinista è uno che non possiede affatto i classici peli sulla lingua.

In passato lei lo aveva anche cacciato dalla sua trasmissione. Lui ci è tornato poi con la coda tra le gambe, chiedendole scusa in diretta. Di recente Mauro è stato anche ospite del salotto di Silvia Toffanin dove si è raccontato a ruota libera. Inoltre è stato anche sovente nominato all’interno della Casa Più Spiata d’Italia.

Bianca Berlinguer e la terribile figuraccia, centra un noto imprenditore

Difatti è stato eletto l’uomo ideale dall’ex inquilina, così si chiamano da quest’anno i concorrenti del padre di tutti i reality, Giselda Torresan. Alfonso Signorini aveva anche promesso un incontro con lui che non c’è tuttavia stato forse perché la concorrente è uscita dal gioco sebbene in pochi se l’aspettassero dal momento che pareva una delle più interessanti di questa edizione del programma.

Tornado a Bianca, la conduttrice, sebbene sia un’immensa professionista, con alle spalle tanta gavetta e un curriculum di massimo rispetto, a causa forse della diretta, non è riuscita a evitare una gaffe la cui clip, prontamente condivisa sui Social, è diventata in men che non si dica virale. Centra un noto imprenditore.

“Ma sta bene?”, la giornalista preoccupata dal dimagrimento di Briatore

Parliamo dell’affascinante Flavio Briatore che è stato ospite in studio dalla Berlinguer. ” Ma sta bene? E’ dimagritissimo”, ha esclamato la conduttrice appena lo ha visto. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha rivelato che, in effetti, ha perso la bellezza di 18 kg, ma di stare comunque benone a livello di salute.

A quel punto Bianca ha voluto saperne di più su come ha ottenuto un figurino davvero niente male. E lui ha raccontato di svolgere la pratica del digiuno intermittente che è per la verità molto diffusa non solo tra i vip. ” Sedici ore senza mangiare, dai riposo al tuo stomaco per farlo riposare e poi riprende”, ha dichiarato Flavio dopo aver svelato di praticarlo da circa un anno.