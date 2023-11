Giorgio Pasotti, dal successo al malessere che lo ‘uccide’ da anni | L’attore fa fatica a vivere

Giorgio Pasotti, in una recente intervista ha rilasciato delle profonde dichiarazioni sul suo modo di essere e su quello che sente lui per il suo lavoro e per i vari traguardi che ha raggiunto.

E’ un attore e regista italiano di 50 anni, il bravissimo, Giorgio Pasotti, il quale grazie alle sue straordinarie interpretazioni, ha guadagnato nel corso della sua carriera, numerosi premi e riconoscimenti. Si è meritato una certa fama non solo in televisione e al cinema, ma anche a teatro, il quale ormai lo considera una seconda casa.

Dopo aver spento 50 candeline, Pasotti ha avuto bisogno di fare mente locale su quello che ha fatto, su quello che è diventato e su cosa ancora potrebbe essere. Ed è così giunto ad una considerazione, in quanto prima aveva molti dubbi. Ecco che cosa ha dichiarato in merito.

Giorgio Pasotti e i suoi dubbi

Giorgio Pasotti non ha subito un’evoluzione soltanto nella sua realtà lavorativa, ma anche in quella sentimentale, in quanto è stato insieme a donne molto famose. In pochi si ricorderanno ma tra i primi amori dell’attore c’è stata la cantante Elisa, con la quale sono stati insieme molti anni fa. Si sono conosciuti durante il video musicale della canzone Luce. Anche se il loro amore durò poco, furono mesi molto intensi.

In seguito Giorgio frequentò la collega Giulia Michelini e nel 2010 rimase legato sentimentalmente per diversi anni all’attrice, Nicoletta Romanoff, con la quale ebbe sua figlia Maria. Fu soltanto nel 2017 però, che Pasotti incontrò quella che ad oggi risulta essere ancora la sua compagna di vita, cioè la collega Claudia Tosoni.

Ecco che cosa ha capito

Giorgio Pasotti ci ha impiegato un pò, ma alla fine ha trovato il suo equilibrio non solo nel campo lavorativo ma anche in quello sentimentale. Adesso che ha compiuto 50 anni poi, ha sentito la necessità di fare una sorta di esame introspettivo: “l’autostima è molto importante per il lavoro molto duro che faccio, visto che mi solleva da dubbi e incertezze. Sul lato umano, accetto l’età e i cambiamenti con una modesta tranquillità…”.

Pasotti ha quindi dichiarato di essere in pace con se stesso, non solo nel lavoro ma anche in famiglia, anche se: “Il mestiere del genitore è il più difficile al mondo perché non ci sono regole e ogni storia è a sé, senza contare che come fai sbagli…Cerchi di fare il meglio che reputi per te stesso…”. Infine ha confermato che gli piacerebbe avere un altro figlio, ma se non dovesse capitare, accetterebbe comunque questa realtà senza troppi pensieri.