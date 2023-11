Elodie, il gesto della cantante fa riflettere: “..per me è molto importante” | Brividi per il pubblico

Elodie, il suo gesto ha fatto riflettere: “..per me è molto importante”. Il silenzio è stato agghiacciante

Elodie Di Patrizi è una celebre cantante italiana diventata una vera pop star seguita e amata da milioni di persone. Nasce nel 1990 nella periferia di Roma, in un quartiere popolare che non ha molto da offrirle. Per tale ragione, appena maggiorenne si trasferisce a Lecce.

Proprio nel Salento fa il suo primo provino per X-Factor, ma non ottiene i risultati sperati e non supera le audizioni. Elodie, però, ha un unico sogno: quello di diventare una famosa cantante. Determinata e tenace, non si arrende e continua a tentare.

Dopo vari provini andati male, qualcuno la nota al talent Amici di Maria De Filippi. Sono tantissime le persone che scommettono su di lei, tra questi Emma Marrone e Fabrizio Moro. La cantante non vince il talent, ma terminato il percorso di studi il successo è assicurato.

Il trionfo lo ottiene sul palco nel momento in cui milioni di persone accorrono da ogni parte d’Italia per assistere ai suoi concerti. Tra i celebri brani di Elodie ricordiamo “Tutta colpa mia”, “Nero bali”, “Tequila e Guaranà”, “Tribale” e moltissime altre canzoni diventate delle vere e proprie hit.

Elodie, la violenza vissuta in famiglia

Elodie è diventata un’icona della musica italiana, non solo per le nuove generazioni ed ha raggiunto un successo strabiliante. Tuttavia, l’adolescenza della cantante romana non è stata affatto semplice. Il rapporto negativo con la sua famiglia d’origine, l’ha portata a sviluppare dipendenze pericolose e a vivere una vita sregolata.

Fortunatamente ci ha pensato la musica a darle la forza di reagire e ritrovare la retta via. Elodie ha raccontato: “Ho avuto un’infanzia particolare. I miei si sono separati che io ero molto piccola e c’era violenza a casa. Io cercavo di proteggere mia sorella più piccola. I miei genitori hanno pensato a come ricominciare la loro vita al di là del fatto di essere genitori. Io sono stata molto incazzata con la mia famiglia”.

Elodie, il suo gesto è stato incredibile: “Per me è molto importante”

Elodie, oggi, è una delle cantanti più conosciute ed apprezzate del panorama musicale nazionale. La cantante riempie i più importanti stadi delle città italiana con persone che, da ogni parte d’Italia, desiderano assistere ai suoi concerti. Durante la sua esibizione al PalaPartenope di Napoli, Elodie ha voluto rivolgere una particolare richiesta ai suoi fan.

La cantante ha interrotto le sue performance e ha confessato: “Vi ringrazio tanto per essere qui ma non posso togliermi dal cuore il peso che mi ha lasciato la notizia della morte di Giulia [..] Vorrei un minuto di silenzio in sua memoria. Credo che sia molto importante“. Si tratta della prematura scomparsa della 22enne Giulia Cecchettin, morta per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta. Un evento che ha sconvolto tutta la nazione e che Elodie ha voluto omaggiare durante il suo concerto.