Myrta Merlino, rifiutata in malo modo: “…non è possibile” | Addio al sogno di una vita

Myrta Merlino ha subito quello che verrebbe da dire un bel “due di picche”. Sicuramente l’animo della conduttrice di Pomeriggio Cinque non sarà dei migliori, visto che sembrava fosse tutto in dirittura d’arrivo.

È una giornalista, un’autrice e una conduttrice televisiva Myrta Merlino, la quale per anni l’abbiamo vista su La 7, alla conduzione di svariati programmi. A 54 anni ha deciso di provare nuove sfide, accettando di prendere il posto di Barbara D’Urso alla conduzione del programma pomeridiano di Mediaset, Pomeriggio 5.

I telespettatori si sono divisi, in quanto ci sono quelli a cui la Merlino piace e quelli che non riescono a dimenticare la loro adorata Carmelita. Ovviamente entrambe le conduttrici, sono professioniste molto valide, ma hanno sicuramente i loro metodi. Visto lo share finora raccolto, Myrta non è delusa soltanto dagli ascolti, ma anche da quella decisione giunta come un fulmine a ciel sereno che sicuramente non si aspettava.

Il rifiuto subito da Myrta Merlino

Myrta Merlino come stavamo dicendo, da diversi mesi ormai è alla guida di Pomeriggio 5, al posto di Barbara D’Urso, la quale chiuderà definitivamente i rapporti con Mediaset, dal 31 dicembre 2023. La Merlino ci sta provando con tutte le sue forze a farsi accettare dal pubblico, ma non sta andando esattamente come sperava, in quanto gli ascolti stentano a decollare e dai piani alti, pare stiano vagliando diverse ipotesi.

Secondo, Nuovot Tv: “…a Cologno Monzese si starebbe pensando di sostituire la conduttrice con un volto più noto per il pubblico di Canale 5. Magari nella prossima stagione Tv, ma forse già dopo Natale…”. Le possibili sostitute, sempre a detta della rivista, sarebbero Barbara Palombelli, Federica Panicucci e Simona Branchetti. Cosa c’è di vero in tutta questa teoria non lo sappiamo. Non ci resta quindi che aspettare delle conferme o smentite in merito.

Un cambio di progetti

Oltre alla delusione degli ascolti bassi di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino ha subito un altro duro colpo. Dalle sue recenti dichiarazioni a Verissimo, pareva proprio che a breve la conduttrice avrebbe salpato la navata accompagnata dalla sua dolce metà, Marco Tardelli, con il quale divide le sue giornate da diverso tempo. A Silvia Toffanin, Myrta aveva dichiarato che entrambi avevano: “voglia di dire quella frasetta ‘finché morte non ci separi'”.

Adesso però sembrerebbe sia tutto cambiato, in quanto Tardelli ha deciso di fare un passo indietro: “…non ritengo necessario il matrimonio. Mi sono sposato solo da giovane con la madre di mia figlia Sara. Non sono propenso, ecco. Lei sì. Ne parliamo. Io rispondo che c’è tempo…”. Gli utenti a questa notizia hanno reagito in maniera contrastante, in molti non trattengono il loro dispiacere. “Non è possibile”, scrive una follower, la quale sperava di vedere Myrta e Marco prossimi all’altare.

Chissà se in futuro la conduttrice e l’ex calciatore potranno dire finalmente quel benedetto “si”?