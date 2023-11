Vladimir Luxuria, ha rotto il silenzio e lo ha ammesso: “Soffro della sindrome di…” | Gravissime le sue condizioni

Vladimir Luxuria ha svelato il nome della sindrome di cui soffre, in quanto non è sicuramente facile vivere con questo fardello, anche perché è molto limitativa nei rapporti a due.

Nasce a Foggia nel 1965, Vladimir Luxuria, la quale è stata un’ex politica e attuale personaggio pubblico, scrittrice, attrice, attivista e così via. L’opinionista ha svolto diversi ruoli nel corso della sua vita, ma in tutti ci ha sempre messo passione e professionalità, riuscendo ad adattarsi in ognuno di essi.

Ad oggi è impegnata con il suo spettacolo teatrale, Princesa, con il quale mostra al mondo la storia vera di Fernanda Farias De Albuquerque, storia che viene trattata anche nella canzone di Fabrizio De Andrè , dall’omonimo titolo. Se per la questione lavorativa sappiamo diverse cose della Luxuria, non si può dire altrettanto della vita sentimentale, anche se adesso le cose sono cambiate, in quanto l’attrice ha svelato il nome della sua sindrome.

La sindrome di Vladimir Luxuria

Nonostante nell’ultima intervista rilasciata, Vladimir Luxuria parla di sé stessa, non si tira mai indietro, quando deve portare alla luce una testimonianza o una parola su fatti esterni alla sua vita. Tutta l’Italia è rimasta scioccata dalla notizia del bambino di 13 anni morto suicida a Palermo, forse per via del bullismo a cui è stato sottoposto dalla comunità scolastica, per via del suo orientamento sessuale.

A tal proposito, la Luxuria ha raccontato di quando anche lei ha subito bullismo in adolescenza, in anni in cui questa parola non esisteva nemmeno e che per la Società era la normalità prendere in giro chi considerato “diverso”. Ecco che cosa ha dichiarato ad Adnkronos: “So cosa significa la pipì nelle scarpe che lasci quando fai ginnastica, la parola “ricchione” scritta sul libro o la risatina che fanno quando viene fatto il tuo cognome all’appello…”. Con un discorso molto toccante, Vladimir ha invitato chi di dovere: “Invito nuovamente il Ministro dell’Istruzione e il Ministro delle Pari Opportunità a smettere di parlare di ideologia gender…vogliamo meno omofobi e vogliamo meno morti oggi e domani…”.

La confessione di Vladimir

Questo discorso indirettamente c’entra con quello di cui andremo a trattare, anche perché se Vladimir Luxuria è tanto restia a parlare della sua vita privata è anche per timore di quello che potrebbero dire gli altri su di lei, anche perché purtroppo il bullismo è presente ovunque, non soltanto a scuola. Ad ogni modo, ai microfoni di Pomeriggio 5, la Luxuria ha parlato del suo rapporto con Danilo Zanvit Stecher, conosciuto grazie allo zampino di Ilary Blasi.

Ecco che cosa ha dichiarato in merito: “Conosco Danilo dal 2009, è stata un’amicizia lunga. All’inizio ci siamo visti raramente, poi sempre più frequentemente. Quest’amicizia normale, con il tempo, si è trasformata in un’amicizia speciale…”.

Infine ha parlato di quella “sindrome” di cui soffre che la blocca nei rapporti a due: “Quando si parla di fidanzato o di amore soffro della sindrome del soffocamento, ho bisogno di sentirmi libera e preferisco definirla un’amicizia speciale anche perché è un ragazzo davvero speciale…”.