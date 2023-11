“Ti faccio piangere”: Tommaso Zorzi, panico per l’ex gieffino | Questa volta l’ha sparata grossa

Tommaso Zorzi fa “piangere” tutti ma non per quello che pensate voi. L’ex gieffino ha dato il meglio di sé in quell’occasione, ecco di cosa stiamo parlando.

E’ il noto influencer e personaggio pubblico Tommaso Zorzi il quale da anni, fa appassionare moltissimi follower alla sua vita super sciccosa. Aveva lasciato tutti senza parole dopo essere apparso in Riccanza e oggi non è da meno.

Zorzi partecipò alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, da cui ne uscì vincitore, segnando il primato come una tra le edizioni del reality più bella. Ancora oggi troviamo spesso commenti di questo genere, in quanto i follower dopo quella volta hanno iniziato a mettere a confronto le varie stagioni. Per questo non stupisce il fatto che un certo video stia girando nuovamente in queste ore.

L’esibizione di Tommaso Zorzi

È il migliore amico di Aurora Ramazzotti, Tommaso Zorzi, il quale è molto amato da tanti vip del suo ambiente, grazie alla sua simpatia e spontaneità. Nonostante molto volte venga criticato, per la scelta dei suoi outfit super costosi che più che altro generano invidia, Tommaso procede a testa alta, senza rinunciare al suo stile di vita super trendy. Un altro ex gieffino aveva detto: “sono entrato chic ed uscirò chic” e lui ha preso alla lettera il mantra di Jonathan.

Zorzi viene seguito non solo per quanto riguarda la sua attività da influencer, ma soprattutto per la sua vita sentimentale. Diciamocelo chiaro, i fan non smetteranno mai di sperare di rivedere Tommaso insieme al suo ex storico, Tommaso Stanzani, con il quale ha fatto coppia fissa per un pò di tempo. Tra i due il feeling era percepibile da chilometri, per quello quando si sono lasciati, hanno spezzato moltissimi cuori oltre al loro.

Dalle recenti dichiarazioni rilasciate da Tommaso però pare ci siano pochissime possibilità di rivederli insieme (almeno per ora): “ho ragionato molto e ho deciso che non voglio più uomini, non voglio più fidanzati. In questo momento, il mio sogno è fare l’amante…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da liza (@lizalivegossip)

Sempre nel cuore dei fan

La nuova edizione del Grande Fratello non sta restituendo proprio gli effetti sperati, per questo sono molti i follower che hanno riportato alla luce un vecchio video. Qui si vedeva l’ex gieffino, Tommaso Zorzi, mentre si cimentava in una delle interpretazioni più belle, simpatiche e amate di sempre. Tommaso, vestito com Selvaggia Roma, si esibì in una sorta di teatrino per i suoi compagni d’avventura.

“Ti faccio piangere”, aveva detto mentre recitava la sua parte insieme a Elisabetta Gregoraci. Ma in realtà quella volta a “piangere” furono in molti, ma dal ridere. Come si può leggere nei commenti social, tutti rimpiangono quell’edizione, a detta dei follower la più bella di sempre. Riportando giusto un paio di commenti: “E stato il gfp più bello…. divertente”, “Questo sì che era un grande fratello divertente! Tommy è stato la colonna portante del Gf…”, si capisce benissimo che il ricordo è ancora molto forte.