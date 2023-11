Marco Liorni, il segreto di Reazione a Catena: dopo mesi di silenzio spunta un video mai visto prima

Marco Liorni, spunta il video che ha fatto riflettere tutti gli amanti di Reazione a catena. Il segreto è svelato

Marco Liorni è uno dei conduttori televisivi più amati dal grande pubblico. La sua educazione, il rispetto ed i modi sempre gentili sono decisamente i suoi punti di forza, ma proprio per queste qualità Marco è finito nel ciclone delle polemiche.

Classe 1965, fin dalla tenera età si appassiona allo spettacolo e dopo aver conseguito una laurea in Scienze Umanistiche, debutta in radio con programmi di intrattenimento. La notorietà che acquisisce gli permette di passare al piccolo schermo e diventa l’inviato di Verissimo nel 1995.

Nel 1997 conduce Angeli, un programma che colpisce il grande pubblico poichè tratta temi sulle presenze angeliche. Nel 2011 presenta La Vita in Diretta dove resterà fino al 2018, per poi passare alla trasmissione Italia Sì di cui ne è anche l’ideatore.

L’anno seguente porta le redini del game show Reazione a catena ed ancora oggi, è il presentatore del famosissimo quiz. Il programma va in onda su Rai Uno ed i partecipanti si mettono alla prova in una serie di giochi mentali che richiedono una buona padronanza della lingua italiana.

Marco Liorni, coinvolto nella bufera

Marco Liorni è un celebre conduttore e giornalista televisivo che, nel corso della sua brillante carriera, ha saputo conquistare il cuore dei telespettatori. Marco rispecchia a pieno i requisiti di un buon presentatore: è colto ed ha dimostrato di poter ottenere ottimi ascolti senza molto impegno.

Tuttavia, la bontà d’animo, il garbo e l’educazione di Marco, non sono stati apprezzati da tutti. Continua ad essere al timone del game show Reazione a catena, ma i suoi atteggiamenti stanno sollevando non poche polemiche da parte del grande pubblico. Vediamo insieme cosa è accaduto.

Marco Liorni, il segreto di Reazione a catena

Reazione a catena, condotto da Marco Liorni, è un quiz game molto apprezzato dai telespettatori che prevede una serie di giochi mentali. Tra questi c’è “Quando, dove, come e perchè” in cui i concorrenti devono indovinare la parola nascosta per aggiudicarsi il montepremi finale.

Nell’ultima puntata del programma, Marco Liorni ha cercato di aiutare le concorrenti intonando la filastrocca: «Daje de tacco, daje de punta quanto è “bona” la Sora Assunta». Il conduttore, che è celebre per i suoi modi sempre gentili, ha scelto di auto censurarsi. Ha infatti sostituito la parola ‘bona‘ con ‘carina‘. Il web si è scatenato contro il presentatore: «Dite a Liorni che “bona” è italiano e non è un termine offensivo», «Don Marco» e ancora «No va be, non ci posso credere… esagerato!».