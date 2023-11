Fiorello, questa volta l’ha sparata veramente grossa: il suo programma rischia la chiusura immediata | Ecco perché

Fiorello, lo showman siciliano ha spinto sull’acceleratore e l’ha sparata bella grossa. Ora il suo programma rischia la chiusura immediata. Il racconto dei fatti.

Non è di certo una persona che ama starsene zitta e tenere per se quel che pensa anche se assai scomodo. Del resto lui di peli sulla lingua non ne ha e non ne ha per la verità mai avuto. E così Fiore, con la sua solita verve e innata ironia, stavolta l’ha voluta sparare bella grossa in diretta televisiva nel corso del suo programma che ora rischia grosso.

Anzi, c’è chi sui Social che, si sa, sono diventati una grandissima vetrina per tutti quanti, non solo per i vip dunque, sostiene che il suo Viva Rai 2 possa vedersi chiuso da un momento all’altro, nonostante sia molto seguito e goda dei grandi favori del pubblico. Fatto sta che la sua trovata pare aver irritato molte persone, soprattutto il diretto interessato che, a quanto pare, non tollera molto le critiche.

Diciamo che lo fanno rimanere molto male, oltre che soffrire. Lo ha dichiarato lui stesso durante una sua piuttosto recente ospitata dalla divina Caterina Balivo nel corso di una puntata de La Volta Buona che ha sancito, dopo tanti di assenza, il suo ritorno nel pomeriggio su Rai 1.

Fiorello, stavolta l’ha sparata davvero grossa

Tornando allo showman siciliano, che è amatissimo dagli italiani di ogni età, non ha voluto ferire nessuno con le sue dichiarazioni. Semplicemente ha commentato a modo suo una notizia che circola da tempo soprattutto in Rete. In ogni caso chi lo segue da tempo sa che non è raro il fatto che lui ami fare esternazioni di questo tipo, alquanto pungenti, per strappare qualche risata.

Tanto più che anche per quanto concerne il caso Fazio, che tiene ancora banco ovunque anche ora che lui sta ottenendo un clamoroso successo sul 9 sempre con il suo Che Tempo Che Fa, lui ci aveva scherzato sostenendo che dopo la messa in onda della prima puntata in Viale Mazzini si piangeva parecchio. E ciò aveva strappato qualche amaro sorriso al grande pubblico. Lo stesso però non si può dire della sua nuova ” sparata”.

Che cosa ha dichiarato su Pino Insegno e non solo

Scherzando sul fatto che a quanto pare non sarà Pino Insegno a condurre a partire da gennaio L’Eredità Fiorello ha dichiarato: ” Si può vivere anche senza eredità. A me i miei non hanno lasciato niente, ma comunque ce l’ho fatta”. Poco dopo ha aggiunto rivolgendosi direttamente a Pino: ” Non ti crucciare. Ti posso dire? Meglio così. Doppia che è meglio”.

Sul finale ha anche scherzato su chi potrebbe prendere il suo posto. ” La Rai sta facendo i nuovi nomi per la conduzione: Marco Liorni e Flavio Insinna. Ma la verità è un altra: condurrà il generale Figliuolo Quando c’è un’emergenza, il generale Figliuolo arriva con le sue medaglie e dice ci penso io“.