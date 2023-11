Sergio Rubini, come non te lo aspetti: le sue parole arrivano dritto al cuore | Emozione alle stelle

Sergio Rubini in questa versione ha rilasciato delle dichiarazioni che sono state quotate dai suoi follower, in quanto è stato, come possiamo dire, “illuminante”. Ecco con chi era mentre diceva queste perle di saggezza.

È un attore, uno sceneggiatore e un regista italiano il talentuoso Sergio Rubini, il quale grazie al suo straordinario talento, ha vinto numerosi premi nel corso della sua carriera. Ha recitato in tantissimi film, tra cui Tutto l’amore che c’è, Giorni dispari, Amnesia e così via.

Rubini è stato sposato dal 1991 al 1993 con Margherita Buy. Dopo il divorzio, dopo diversi anni incontrò quella che ad oggi risulta essere ancora la sua compagna di vita, stiamo parlando della sceneggiatrice, Carla Cavalluzzi. Sergio è molto profondo, per questo sono rimasti tutti senza parole, quando l’hanno sentito rilasciare quella metafora di vita.

Le parole di Sergio Rubini

Sergio Rubini, a prescindere dalla sua carriera che va a gonfie vele, attualmente sta vivendo un periodo veramente triste e devastante. Il 21 novembre è purtroppo venuto a mancare suo padre, con il quale era molto legato. Stiamo parlando di Alberto, l’ex capostazione ferroviario, nonchè grande appassionato di arte, teatro e cinema. Beh come si dice, la mela non cade mai troppo lontana dall’albero.

Aveva 89 anni il padre di Sergio ed era molto amato dalla cittadina di Grumo Appula dove risiedeva. Il sindaco in persona ha così commentato la sua scomparsa: “Siamo profondamente addolorati per la perdita di un concittadino così speciale…Tanto orgoglio e tanto dolore che si legge in ogni singolo messaggio di chi ha voluto bene ad Alberto…”.

Parole sempre attuali

Sergio Rubini non è soltanto un figlio a cui manca molto suo padre, ma è anche un attore di successo. Durante la sua interpretazione nel film, Se mi vuoi bene insieme al collega Claudio Bisio, c’è un particolare monologo che i suoi follower amano tutt’ora, nonostante siano passati anni dall’uscita del film.

Ad un Bisio sconsolato, Rubini rammentava: “Le cose che non funzionano bisogna accettarle così come sono…”. Questa chiacchierata tra i due è uno tra i momenti preferiti dai follower del film, ad oggi infatti, sono molti che lo ripresentano quotidianamente. Insieme al post, sono stati lasciati tanti commenti da parte dei follower, i quali non potrebbero essere più d’accordo con i due attori. Vi riportiamo il video in questione con un piccolo spezzone di quel famoso discorso, in modo che anche voi possiate rilasciare la vostra dichiarazione in merito.