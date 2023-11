Antonella Clerici, addio alla tv: Ora la vedremo solo qui | Pubblico in subbuglio

Antonella Clerici è pronta per una nuova avventura, i fan sono in ansia perché pensano che le cose cambieranno, non sono pronti a dirle addio. Siamo qui per svelarvi la verità del caso.

È una delle conduttrici Rai più amate di sempre la bella, Antonella Clerici, la quale grazie alla sua intuizione è stata una tra le prime a portare in televisione uno show di cucina come lo storico, La prova del cuoco. Diciamo che Antonellina ha aperto le porte alle varie food blogger che possiamo vedere oggi in televisione.

Ma la Clerici è molto di più, il suo pubblico l’adora, per questo non si perdono nemmeno una puntata del suo attuale programma, È sempre mezzogiorno. I follower la seguono molto volentieri anche sui social, insomma, ad Antonella ormai si sono affezionati tutti, per questo i fan sono in subbuglio per questa nuova avventura. Ecco di cosa stiamo parlando.

Fan in subbuglio per Antonella Clerici

Come dicevamo, Antonella Clerici è molto seguita anche sui social, dove parla spesso del suo rapporto magico con sua figlia, Maelle, la quale ha compiuto da poco 14 anni. L’adolescente è nata dall’amore che sua mamma ha vissuto con Eddy Martens, con il quale si sono detti addio definitivamente nel 2016.

Della figlia, la conduttrice ne parla sempre molto bene, ma frena immediatamente gli animi, quando le chiedono se la ragazzina farà un lavoro nel mondo dello spettacolo: “…non le riconosco alcun talento artistico, non è portata per lo spettacolo. Secondo me sarebbe un grande medico…vorrebbe fare la veterinaria di animali grandi…”.

Programma di successo non si cambia

Antonella Clerici non la “sa lunga” soltanto per quanto riguarda il futuro lavorativo di sua figlia, ma anche per il suo, sa benissimo cosa vuole. Dopo aver registrato un notevole successo con la prima stagione, la conduttrice porta nuovamente in televisione la seconda edizione di The Voice Kids, in onda dal 24 novembre su Rai 1. Con un simpatico video, scopriamo che i membri della giuria saranno Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e Arisa.

Molti follower della Clerici hanno pensato in una pausa di Antonella dalla televisione, in realtà non è così, in quanto la brava conduttrice proseguirà con il suo programma di cucina all’ora di pranzo e la sera si cimenterà anche con il programma musicale che tanto piace al pubblico, in quanto i protagonisti dello show sono ovviamente i bambini. Vi riportiamo il dolcissimo spot con il quale Antonella and company, iniziano a sciogliere il ghiaccio prima della messa in onda ufficiale.

Quindi tranquilli, almeno per il momento Antonella Clerici non ha nessuna intenzione di lasciare i suoi fedeli telespettatori.