Io canto generation: Gerry Scotti ancora un volta sorprende il pubblico con i suoi ospiti | Li conosciamo tutti, ecco chi sono

Gerry Scotti come sempre è un ottimo conduttore, non importa il programma che gli danno da gestire, lui fa bingo sempre. Anche con Io canto generation ha fatto faville, non solo lui ma anche tutti gli altri membri del cast.

Zio Gerry come al solito è uno di quei conduttori brillanti che Mediaset si tiene stretto, in quanto fa faville in qualunque programma “lo mettano”. Non importa cosa deve condurre, lo share con Gerry Scotti non conosce limiti.

Con Io canto generation ovviamente come al solito non ha deluso le aspettative, in quanto la prima puntata è stata già un successo. Non solo Gerry è piaciuto ma anche tutti gli altri colleghi che proseguiranno insieme a lui in questa avventura lunga sei settimane.

Gli “ospiti” di Gerry Scotti a Io canto generation

Prima di svelarvi i membri della giuria e i nomi dei big della musica che guideranno le squadre dei piccoli cantanti, volevamo fare un attimo il punto della situazione, indicandovi le regole del programma. In pratica, come avrete potuto notare, siamo passati dalle edizioni passate di Io canto, dove a cantare erano gli adulti a Io canto generation dove a partecipare sono tutti giovanissimi, dai 10 ai 15 anni.

Per chi ha visto la puntata, si sono esibiti 24 ragazzi, i quali a loro volta sono stati divisi in piccoli gruppi e assegnati poi ad un coach. In seguito, i vari giovani concorrente hanno cantato diverse canzoni e per ognuna hanno ricevuto una votazione dai giudici. In base al punteggio, verrà stilata una classifica provvisorio ogni puntata, la quale però può subire modifiche in base al voto del pubblico. Durante la sesta puntata, questi gruppi non esisteranno più e in pratica canteranno tutti contro tutti.

Il vincitore, non solo si vedrà assegnare una borsa di studio alla New York Film Academy, ma potranno anche incidere una cover, sponsorizzata da radio R101. Insomma,dopo averli visti esibire ieri, possiamo dire che non sarà facile trovare un vincitore, in quanto sono tutti bravissimi e pieni di grinta.

Ecco i vipponi in studio

Io canto generation è partito col botto, Gerry Scotti come al solito ha saputo gestire la situazione da professionista com’è lui. Insieme al conduttore, troviamo dei nomi molto altisonanti. Dunque, per quanto riguarda la giuria abbiamo visto la simpatia e la professionalità di Claudio Amendola, Al Bano Carrisi, Michelle Hunziker e Orietta Berti. A loro spetterà il compito di elargire i voti ai bambini.

Alla guida delle varie squadre invece troviamo, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedette Caretta. Che dire, ne vedremo sicuramente delle belle da qui alla sesta puntata.