Fiorella Mannoia, il gesto folle che sorprende tutti: “…ormai ho deciso” | L’addio è ormai nell’aria

Fiorella Mannoia, lo ha fatto davvero. Un gesto inaspettato della cantante che ha sorpreso tutti: “…ormai ho deciso”

Una delle voci più celebri d’Italia è senza dubbio quella di Fiorella Mannoia conosciuta ed apprezzata in tutto il panorama nazionale. L’artista ha alle spalle una carriera brillante ed ha collaborato con le più grandi icone del mondo musicale.

Nasce a Roma nel 1954 e fin dalla tenera età è evidente la sua propensione per il canto. La carriera di Fiorella inizia nel 1968 e vanta circa 5 partecipazioni al Festival di Sanremo. In poco tempo si aggiudica diversi riconoscimenti tra cui 2 Premi della Critica, un Telegatto e 6 targhe Tenco.

A rendere celebre Fiorella è il brano “Quello che le donne non dicono” che diventa una vera e propria colonna sonora di moltissimi fan. Alla fine degli anni Novanta, pubblica l’album “Certe piccole voci” che raggiunge un successo senza precedenti.

Negli anni Duemila, Fiorella partecipa al Festival di Sanremo e presenta il brano “Che sia benedetta“. Intraprende anche una carriera televisiva come conduttrice e presenta “Un, due, tre… Fiorella!” e “La versione di Fiorella”.

Fiorella Mannoia, stop alla violenza: il grido d’aiuto

Nell’ultimo periodo, la lotta contro la violenza sulle donne sta diventando una priorità per la nazione intera. A seguito dell’omicidio della giovane Giulia Cecchettin, anche Fiorella Mannoia ha voluto dare il proprio contributo per sensibilizzare su questo tema così delicato.

La cantante ha espresso il proprio pensiero: “Purtroppo leggendo le cronache, ci si rende conto che la violenza sulle donne sembra essere una cosa che non trova soluzione, anzi pare che le cose stiano peggiorando, e oggi la rete divulga di più le notizie delle violenze e questo ci dà la dimensione del fenomeno”. Il movente non cambia: “un uomo che non accetta la volontà di una donna”, ha ammesso l’artista.

Fiorella Mannoia, il gesto ha sorpreso tutti

Fiorella Mannoia ha confessato di essere molto preoccupata del fatto che “alla violenza ci si abitui”. Questo non deve mai accadere e la cantante ha espresso il suo grido d’aiuto con un gesto che ha lasciato tutti senza parole. Lo ha fatto proprio con il brano che l’ha resa celebre, ovvero “Quello che le donne non dicono“.

Fiorella ha voluto di cambiare il finale e confessa: “È un brano a cui sono molto legata [..] Ma ho deciso di cambiare il finale perché era giusto: dicevo sempre ‘Ti diremo ancora un altro sì’, ma non è mica vero… La cantavo e pensavo ‘non è mica detto, perché danno per scontato che dobbiamo dire un sì?’. Potrebbe essere un forse, o un no. E quando una donna dice no, con qualsiasi vestito, in qualsiasi circostanza e condizione, è no”.