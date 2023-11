Anticipazione Chi l’ha visto: Federica Sciarelli pronta a snodare nodi sulla terribile tragedia di Giulia Cecchettin

Federica Sciarelli parla della terribile tragedia avvenuta ai danni della povera Giulia Cecchettin e vengono rilasciate indiscrezioni dal noto programma Chi l’ha visto che rendono ancora più devastante questo caso.

Chi l’ha visto è un programma che va in onda fin dal 1989, il quale tratta non solo argomenti di cronaca ma soprattutto casi di persone scomparse, dando voce anche ai telespettatori mediante interventi telefonici.

Nella puntata del 22 novembre, la conduttrice, Federica Sciarelli ha dedicato un’intera sezione per il caso di cronaca avvenuto ai danni di Giulia Cecchettin, la ragazza vittima di femminicidio che ha scioccato l’Italia. A Chi l’ha visto sono stati trattati argomenti che potrebbero ribaltare tutta la situazione.

Chi l’ha visto e il caso di Giulia Cecchettin

La tragedia che ha colpito la povera Giulia Cecchettin ha scioccato l’Italia, in quanto tutti quanti abbiamo sperato fino all’ultimo che le forze dell’ordine avrebbero potuto ritrovarla viva e riportarla a casa dalla famiglia. Purtroppo così non è stato, la ragazza è stata trovata priva di vita. Giulia sarebbe potuta essere la figlia o la sorella di molti, in quanto queste tragedie stanno aumentando, facendo intuire che c’è qualcosa che non va nel modo di pensare della Società di oggi.

Di cose ne sono state dette tante, di colpe, di educazione mancate, di segnali non colti, ma alla fine a una ragazza che aveva tutta la vita davanti, sogni e progetti da realizzare, è stato impedito di vivere. A deciderlo un’altra persona che ha avuto l’arroganza di pensare che Giulia fosse di sua proprietà. Le indagini sono all’inizio, quindi il sospettato accusato di femminicidio, l’ex fidanzato, Filippo Turetta, dovrà essere estradato dalla Germania in Italia e da lì inizieranno le indagini.

Per il momento, non possiamo essere certi di nulla o accusare nessuno, in quanto sarà la giustizia a raccontare al mondo con certezza come si sono svolti i fatti. Per ora abbiamo quella confessione rilasciata dal giovane alla polizia tedesca che è stata messa a verbale, pubblicata da, il Resto del Carlino:

“Ho ammazzato la mia fidanzata, ho vagato sette giorni perché cercavo di farla finita. Ho pensato più volte di andarmi a schiantare contro un ostacolo e più volte mi sono buttato un coltello contro la gola ma non ho avuto il coraggio di farla finita…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chi l’ha visto? – Rai Tre (@chilhavistoraitre)

Le nuove indiscrezioni

Filippo Turetta, l’ex fidanzato di Giulia Cecchettin accusato di femminicidio, dovrebbe rientrare in Italia il 25 novembre, momento dal quale, gli inquirenti potranno raccogliere la sua testimonianza e mettere insieme il puzzle di una storia tanto atroce e terribile. Ad ogni modo, nella puntata del 22 novembre di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli ha portato all’attenzione due risvolti.

Il primo, inerente agli audio mandati, nel quale Giulia si lamentava con le sue amiche del suo ex ragazzo, Turetta: “Mi sento in una situazione in cui vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui…Mi sento in colpa, perché ho troppa paura che possa farsi male in qualche modo…”.

Inoltre ha dato voce al testimone che aveva allertato le forze dell’ordine: “Quella sera, ho sentito le urla di una donna, ho avuto paura e ho chiamato i carabinieri al 112…”, ha raccontato ai microfoni del programma della Rai. Dopo questa segnalazione però nessuna pattuglia è stata mandata a controllare. Da casa quindi si sono chiesti: “sarebbe cambiato qualcosa se qualcuno fosse andato a controllare?”, scrive un utente sui social.