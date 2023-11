Alessia Merz, altro che sparita: dopo anni spunta una confessione sconcertante su Gianni Boncompagni | Che vergogna

Alessia Merz, l’ex ragazza di Non è la Rai non è sparita. A distanza di anni arriva la rivelazione su Gianni Boncompagni.

Non solo la mitica Ambra Angiolini. Difatti Gianni Boncompagni di giovani donne, allora poco più che bambine, ne ha scoperte davvero tantissime. Alcune poi, con il passare del tempo, sono diventate vere star sia del Piccolo che del Grande Schermo. Tantissime però hanno anche deciso di uscire un po’ di scena e dedicarsi maggiormente alla famiglia.

È quello che ha fatto la divina Alessia Merz, che dopo essere stata tanti anni star di Non è La Rai, lo è diventata della TV in generale. L’abbiamo vista ballare sul bancone di Striscia La Notizia accanto all’ex collega di Non è La Rai Cristina Quaranta. Le due due inizialmente non andavano d’accordo, ma poi, come ha confessato candidamente la stessa, sono diventate grandissime amiche.

Alessia è stata poi ammirata alla conduzione di Meteore, accanto agli strepitosi Gene Gnocchi e Amadeus. Ha svolto anche il ruolo di inviata Quelli Che Il Calcio poco prima ed ha pure recitato ella pellicola, diretta da Stefano Salvati, Jollyblu, il musicarello che ha visto come protagonisti gli 883. Ha anche avuto l’onore di girare uno spot pubblicitario della Barilla con Gerard Depardieu. diretto David Linch.

Alessia Merz e il successo dopo Non è La Rai

I suoi fan si rammentato anche di averla notata nella pellicola diretta da Giuseppe Moccia, del duo Castellano & Pipolo, dal titolo Panarea, del 1997. Pian piano però, a parte qualche apparizione nei vari salotti TV che pullulano sulle varie Reti, non l’abbiamo più vista. Lei sta bene così, anche se, come ha confessato al Corriere Della Sera, non ha affatto messo una croce sopra al mondo dello Spettacolo.

Oggi è mamma di sue figli ed è sposata con l’ex calciatore Fabio Bazzani, con cui fa coppia fissa da 18 anni. E ora a distanza di tantissimo tempo, dal suo esordio da poco più di una ragazzina a Non è La Rai ha rivelato qualcosa di inedito sul suo pigmalione. Parliamo ovviamente di Gianni Boncompagni.

La confessione inedita su Gianni Boncompagni

Dopo averlo definito, durante la sua già nominata intervista per il Correre Della Sera, geniale e ironico, nonché una persona molto sola, la Merz ha rilasciato una dichiarazione del tutto inedita su di lui. “Lo hanno infangato, con me è sempre stato corretto. Magari ti invitava a casa sua, bastava dire di no, non è che cascassi dal pero però”, queste le sue parole.

Del periodo di Non è La Rai ha raccontato di quando, dopo un periodo di prova, è diventata presenza fissa del programma. “Di colpo mi cambiò il mondo. Fissa in prima fila, le stesse ragazze che prima mi detestavano di contro mi coccolavano, mi portavano l’acqua, mi lisciavano i capelli, mi facevano i massaggi sul collo, sperando di rubare un’inquadratura grazie a me“.