Gemma Galgani oggi è bellissima: ma l’avete mai vista 10 anni fa? Un video rarissimo che la inchioda

Gemma Galgani, com’è cambiata la dama nel corso del tempo. Spunta il video inedito di 10 anni fa.

Se parliamo di Uomini e Donne, dobbiamo fin da subito metterci in testa che non stiamo solo parlando di uno dei programmi più seguiti e storici della TV ma del dating show più amato in assoluto, oltre che il più famoso. I suoi protagonisti sono diventati delle star. Da quando ha fatto capolino il Trono Over ha rubato la scena al Classico, che è molto più longevo.

Inoltre ora come ora la suddivisione dei due troni non è più così netta. Infatti ora a diventare tronista è colei che è stata per tanto tempo una delle dame più corteggiate del fitto parterre. Parliamo della splendida Ida Platano, che ha da poco concluso la sua liason con il cavaliere Alessandro Vicinanza, che ci ha fatto sognare ad occhi aperti nel corso dell’estate del 2023.

La sua migliore amica, ovvero Gemma Galgani, le starà di certo molto accanto nel corso di quest’avventura. La dama torinese intanto continua a cercare il vero amore, credendo tuttora ciecamente in quello con la A maiuscola e sognando a iosa il principe azzurro. Ha preso tante delusioni, sia fuori che dentro la TV, ma nonostante ciò non si arrende e prosegue nella sua ricerca.

La veterana del programma Gemma Galgani

Lei è una delle storiche dame del programma e ha avviato molte frequentazioni, che non hanno però dato i risultati tanto sperati. Nei mesi estivi si era mormorato che non tornasse più in studio, in quanto fidanzata, ma così non è stato. Infatti ha rifatto il suo ingresso nel dating show fin dalla prima puntata della nuova stagione dimostrando di esserne ancora una grande protagonista.

Gemma è indubbiamente una donna bellissima, elegante e raffinata. Ama prendersi cura di sé e non appare mai in studio senza la piega bella fresca e un bel make-up. Ama stupire coi suoi outfit, pure quando deve partecipare alla cosiddetta sfilata, essendo anche una donna profondamente ironica. Ora spunta dal passato un video praticamente inedito di ben 10 anni fa, ove la dama era molto diversa.

Il video inedito di Gemma, lei diversissima

I capelli erano sempre biondi, ma meno lucenti e tendenti al gold. Il trucco era leggerissimo e quasi inesistente. Anche i vestiti erano più anonimi e sovente scuri. Gemma ha poi deciso, e non lo ha mai nemmeno nascosto, di aver ricorso anche a dei piccoli interventi di chirurgia estetica. Dunque ha ammesso di aver ceduto anche lei al fascino delle punturine per mantenere più in forma e giovane la pelle del viso.

Inoltre si è pure rifatta il seno e ha poco dopo deciso di farsi ritoccare le labbra. Lei è molto fiera dei risultati ottenuti e non le interessa assolutamente nulla delle aspre critiche della sua storica nemica Tina Cipollari al riguardo. È felice di sé stessa, ma per esserlo ancora di più attende l’arrivo all’interno della sua vita di un uomo speciale, capace di amarla come merita.