Pippo Inzaghi, dopo l’annuncio arriva la stoccata: “Se tutto va bene…” | L’ex calciatore ci ripensa?

Pippo Inzaghi, ci ha ripensato. La confessione inedita ha lasciato tutti senza parole: “Se tutto va bene..”

All’anagrafe Filippo Inzaghi, è un ex giocatore italiano nel ruolo di attaccante. Meglio conosciuto come Pippo, è stato un calciatore molto amato per la sua capacità di attaccare gli spazi vuoti e di farsi trovare sempre pronto ed al posto giusto in campo.

Ha da poco compiuto 50 anni e in mezzo secolo, è riuscito a raggiungere risultati eccezionali. Trofei su trofei, vittorie e goal memorabili hanno segnato la carriera calcistica di Pippo. Diventato un vero e proprio fuoriclasse, non avrebbe mai immaginato di essere apprezzato a livello internazionale.

Nasce nel 1973 e grazie al suo papà sviluppa la passione per il calcio. A soli 12 anni viene notato e selezionato per le giovanili del Piacenza. Nel 1991, a soli 18 anni, debutta come professionista in Coppa Italia contro il Modena.

Il momento chiave della sua carriera sta nel passaggio alla Juventus. Con 89 goal in 165 presenze in campo, Pippo fa notare il suo talento. Tuttavia, la definitiva conferma delle sue capacità arriva con il Milan che lo classifica come l’attaccante più letale della storia calcistica.

Pippo Inzaghi, l’amore per Angela Robusti

Da bad boy a padre e uomo di famiglia il passo è stato alquanto breve. Pippo Inzaghi ha trovato la felicità al fianco di Angela Robusti, un’organizzatrice di eventi che ha partecipato a Uomini e Donne. Dal 2018 condividono gioie e dolori e sono legati da un profondo amore fatto di stima e complicità.

Un incontro casuale avvenuto a Venezia nel periodo in cui Pippo allenava la squadra della città. L’ex calciatore ha raccontato: “Quando ero lì non uscivo mai e, se uscivo, indossavo la tuta. Quella sera non so come andai a una festa. La notai non solo perché è bellissima, ma anche perché era l’unica, insieme a me, ad avere in mano un bicchiere d’acqua. Dopo qualche settimana, venne a stare da me”.

Pippo Inzaghi, la confessione: “Se tutto va bene”

Dal 2018, il cuore di Pippo Inzaghi appartiene alla bellissima Angela Robusti. I due si incontrano ad una festa ed è subito amore a prima vista. Dal loro primo incontro non sono più riusciti a separarsi ed hanno creato una meravigliosa famiglia mettendo al mondo Edoardo di due anni e la neonata Emilia.

Durante un’intervista rilasciata al Corriere, Pippo ha confessato che è pronto a sposare la donna della sua vita ed hanno già fissato la data. L’ex calciatore del Milan ha ammesso che convoleranno a nozze il 24 giugno 2024, ma ha precisato: “Se tutto va bene, perché col tempo ho imparato a programmare meno e godermi i giorni“.