“Dignità zero”: Grande Fratello, le accuse alla concorrente sono tremende | Il motivo è gravissimo

“Dignità zero””, accuse belle pensanti al Grande Fratello per una concorrente. Il racconto dei fatti.

Il padre di tutti i reality tiene ancora banco praticamente ovunque. E, a onor del vero, più passano le settimane e più è così. Le antipatie, così come le simpatie, nascono e muoiono di continuo. Diciamo che talvolta non c’è nemmeno il tempo di accorgersi di quel che è successo tra alcuni concorrenti, che da quest’anno si chiamano inquilini, che è giù bello che finito.

E ciò capita perché lì, dentro alla Casa Più Spiata D’Italia, tutto ciò che accade, anche la cosa più banale, appare profondamente amplificata, vista la reclusione. E più i giorni in tale direzione aumentano e più la situazione assume toni giganteschi, per non dire proprio titanici.

Gli amori poi sono all’ordine del giorno. Ad oggi abbiamo visto quello tra l’ex star di Vivere Beatrice Luzzi e il giovane bidello calabrese Giuseppe Garibaldi che è già concluso con i fan che si sono palesemente messi dalla parte di lei. Vittorio Menozzi, dal canto suo, archiviato il suo interesse per Anita, pare cotto a puntino della new entry Sara Ricci.

“Dignità zero”: concorrente del Grande Fratello affondate dalla critiche

Paolo Masella prosegue la sua relazione con Letizia che però, a detta sua, non è ancora pronta a mettere tutta se stessa in una nuova storia. Ergo, le ha chiesto ancora del tempo per metabolizzare la fine di quella con il ragazzo che aveva fuori e l’inizio di quella nuova con lui. Lui che è indubbiamente molto innamorato di lei.

Ora però sta facendo molto discutere il particolare feeling che vige tra la già nominata Beatrice Luzzi e il suo acerrimo nemico Massimiliano Varrese. Fatto sta che ora c’è un’altra coppia, o forse sarebbe meglio dire, almeno su carta, ex coppia, che sta rubando la scena a loro. E la ragazza si sta beccando belle critiche. Una in particolare è molto forte. “Dignità zero”. Di chi stiamo parlando?

Perla in lacrime per Mirko, gli utenti insorgono

Stiamo parlando della bellissima Perla che da qualche giorno è diventata una concorrente della nuova edizione del Grande Fratello dopo che il suo storico ex Mirko aveva già fatto il suo ingresso da tempo nella Casa Più Spiata d’Italia. I due sono diventati famosi per aver partecipato a Temptation Island insieme nel 2023. Si sono lasciati al falò di confronto. Anzi, lui l’aveva lasciata.

E ora lei, dopo che il suo ex aveva intessuto una relazione con un’altra, e stiamo ovviamente parlando della tentatrice Greta, si è messa a piangere durante uno dei tanti confronti che sta avendo con lui. Lui che le asciuga dolcemente le lacrime che le cadono copiose sul viso mentre lei va avanti con il suo discorso. Un discorso, secondo alcuni utenti, decisamente fuori luogo.