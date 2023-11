Sciagura per Nunzia De Girolamo: purtroppo per lei non c’è nulla da fare | I vertici hanno deciso

Nunzia De Girolamo è sotto osservazione dai vertici della Rai, insieme a lei anche un’altra collega, sono sulla “stessa barca”. Non si sa cosa decideranno, in quanto potrebbero fare la fine di un’altra conduttrice?

Per chi non la conoscesse, Nunzia De Girolamo è una conduttrice ed ex politica che ha svolto diversi ruoli in televisione, da quando ha concluso la sua attività in Parlamento. Oltre a gestire delle rubriche in veste di giornalista pubblicista ha anche svolto ruoli di opinionista e conduttrice per diverse emittenti televisive.

Da ottobre di questo anno sta conducendo il nuovo talk show, Avanti popolo, su Rai 3. Il problema è che le cose non stanno andando come sperato e dall’emittente pubblica potrebbero optare per una soluzione drastica. Ecco che cosa sta succedendo.

La decisione della Rai contro Nunzia De Girolamo

Per rimanere in tema, Nunzia De Girolamo in queste ore sta vivendo un periodo un po’ complicato, dopo l’intervista tenuta a Avanti popolo, insieme alla ragazza vittima dello stupro di Palermo. Il web si è diviso dopo la messa in onda, in quanto da una parte ci sono i telespettatori, ma anche le altre figure dell’opinione pubblica, come giornalisti, scrittori e così via che non hanno gradito quello che a detta loro sarebbe soltanto una questione di share.

In quella intervista hanno visto soltanto una conduttrice che cercava di strappare consensi, pubblicizzando un fatto grave come quello successo alla povera Asia. Dall’altra parte troviamo coloro che sono d’accordo non solo con Nunzia e con la Rai per questo servizio e soprattutto con quelle parole molto dure, pubblicate dalla stessa conduttrice sul suo profilo social. Una sorta di sfogo a quelle contestazioni, totalmente fuori luogo a detta loro. Ovviamente ognuno è libero di decidere da che parte stare, dopo aver visto la puntata in questione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Avanti popolo (@avantipopolorai)

Nunzia come Bianca?

Nunzia De Girolamo, con il suo, Avanti popolo, non sta riscontrando il successo sperato dai vertici Rai, quando hanno deciso di assegnarle il noto programma. Gli ascolti sono bassi e da Viale Mazzini si stanno facendo delle domande, non soltanto su di lei ma anche su Serena Bortone, la quale faceva faville con Oggi è un altro giorno, ma sta chiudendo in passivo con Che sarà.

Molti temono che le due conduttrici facciano la fine della loro collega, Bianca Guaccero e il suo ex programma, Liberi tutti, la quale si è vista cancellare il programma dopo solo tre puntate. Ovviamente non solo loro sono sotto l’occhio del ciclone, ma anche Pino Insegno, Max Giusti, Camila Raznovich e così via. Diciamo che ad una prima impressione, la Rai avrebbe fatto meglio a lasciare il palinsesto così com’era l’anno scorso, grazie al quale aveva ottenuto dei risultati sicuramente più gratificanti di quelli di quest’anno. Che dire, per sapere cosa succederà da adesso in poi, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.