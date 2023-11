Anticipazione Un Professore: Guai seri per Anita e Manuel, il loro amore contrastato da un episodio gravissimo

Un Professore 2 è ufficialmente iniziato e la storia è già al cardiopalma. Siamo solo alla prima puntata e la curiosità già assale i telespettatori che non vedono l’ora di saperne di più su Anita, Manuel e tutti gli altri.

La fiction della Rai, Un Professore ha fatto il boom di ascolti con la prima stagione e pare che dall’inizio della seconda ci siano ottime possibilità di replicare se non migliorare i risultati ottenuti dalla stagione precedente. Ovviamente tutte le storie sono collegate e incentrate sul prof più forte di sempre e tutti i “suoi ragazzi”.

Vedremo volti classici e nuovi, per non parlare della trama che continua ad infittirsi sempre di più. Anita e Manuel passeranno dei guai seri, se pensavano che il peggio fosse passato, probabilmente non hanno visto ancora niente, dalle anticipazioni che circolano in rete sulle prossime puntate. Ecco cosa sappiamo.

Un Professore 2 anticipazioni

La prima puntata della seconda stagione della fiction, Un professore è ufficialmente iniziata il 23 novembre e già ha lasciato i telespettatori senza parole. Speravano che fosse tutto più soft, ma chi l’ha pensato è stato molto ingenuo, era palese che Dante Balestra non ci avrebbe mai fatto dormire sogni tranquilli, almeno non nelle prime puntate. La fiction sarà divisa in sei puntate, trasmesse una volta a settimana, tutti i giovedì sera.

L’ultima puntata andrà in onda il 28 dicembre, ma non pensiamoci già, godiamoci invece la suspense che si è venuta a creare tra le varie storie dei personaggi principali e non. Il cast principale è formato sempre da Alessandro Gassmann (Dante), Claudia Pandolfi (Anita), Nicolas Maupas (Simone) e molti altri. Come anticipato tra i banchi troveremo anche nuovi allievi che faranno spuntare i “capelli bianchi” al prof più amato di sempre, insieme agli altri compagni di classe.

Allarme spoiler

Come saprete, la prima puntata di Un Professore 2 è stata ricca di colpi di scena (non leggete se non avete ancora visto la puntata – ALLARME SPOILER). Abbiamo visto Dante e Anita più innamorati che mai, anche se purtroppo la loro storia sarà messa in dubbio dall’arrivo dei due ex dei rispettivi protagonisti. Inoltre abbiamo visto allievi nuovi arrivare con diversi problemi, anche se quelli di sempre non se la passano tanto meglio.

Nella prossima puntata che andrà in onda il 30 novembre, Simone verrà convocato per via del ferimento di Ernesto, Dante dovrà sottoporsi ad una tac di controllo per via di quei sintomi sospetti, Viola si ingelosisce di Ryan e non vuole più tornare a scuola e Nina decide di fare una rivelazione shock a Manuel. Ovviamente i colpi di scena non finiscono qui, ma non vogliamo svelarvi troppo, quindi per saperne di più non vi resta che guardare le prossime puntate.