Selvaggia Lucarelli annientata in diretta un concorrente di Ballando con le stelle | Milly Carlucci visibilmente imbarazzata

Selvaggia Lucarelli, la giudice di Ballando Con Le Stelle asfaltata in diretta. Milly Carlucci in visibile difficoltà.

Anche quest’anno il programma danzereccio di punta del sabato sera di Rai Uno è tornato a farci divertire con il suo scoppiettante show. Al suo timone abbiamo ritrovato la divina Milly Carlucci, affiancata dal collega Paolo Belli, che accoglie le coppie in gara nella famosa sala delle stelle, poco prima che si esibiscano in pista innanzi alla temutissima giuria.

Ed è proprio quest’ultima a far parlare di sé. Infatti fino a poco tempo fa si vociferava che potessero esserci grandi cambiamenti al suo interno e che potesse arrivare come giurata nientemeno che Barbara D’Urso. Alla fine tutti i giurati storici, o comunque quelli che vediamo da tanti anni, sono tornati al loro posto e fra di essi figura anche Selvaggia Lucarelli.

La giornalista dalla penna irriverente era rimata alquanto delusa dal comportamento, a sua detta assai scorretto, che i suoi colleghi avevano messo in atto nei confronti del compagno Lorenzo Biagiarelli, che aveva deciso di partecipare alla gara. Ed è per tale motivo che aveva dichiarato di non essere più convinta di rivestire tale ruolo.

Selvaggia Lucarelli asfaltata in diretta

Quest’anno invece ci è tornata più agguerrita che mai. Ha avuto a che dire più volte con il concorrente Ricky Tognazzi, che poi però, da vero signore quale lui è, le ha chiesto scusa per le male parole usate nei suoi confronti e per il comportamento fin troppo aggressivo. Sono volati però stracci con la moglie di lui, Simona Izzo, che segue il marito con attenzione in sala.

Non mancano neanche le discussioni con gli altri giurati, così come con altri concorrenti e alcuni maestri, che ovviamente difendono con le unghie e coi denti i propri pupilli. Tuttavia stavolta Selvaggia l’ha davvero fatta grossa, litigando in maniera forte con un concorrente con il quale non corre buon sangue. Lui però l’ha ancora una volta asfaltata in diretta.

Volano ancora stracci con Mammucari

Parliamo di Teo Mammuccari, che ha lasciato il suo ruolo di giudice di Tu Si Que Vales alla frizzantissima Luciana Littizzetto, per approdare alla Corte di Milly in veste di ballerino. Tuttavia negli scorsi mesi si era sussurrato del fatto che lui dovesse apparire nel programma come giurato e non come concorrente.

Fatto sta che, fin dalla prima puntata, gli stracci fra lui e la Lucarelli non hanno mai smesso di volare. E adesso lei, ospite di Francesca Fialdini, ha dichiarato: “Non accetta il fatto di essere un concorrente quindi, in qualche modo di vare un ruolo, in alcuni momenti, un po’ subalterno. Non accetta neppure il fatto di dover subire un giudizio“. Ora come ora, lui l’ha pure bloccata sui Social e lei ne ha mostrato le prove.