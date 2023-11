Eleonora Giorgi, per lei non c’e più niente da fare: è avvenuto tutto in pochissimi istanti | “…adesso inizia la sfida”

Eleonora Giorgi, lo ha scoperto in pochissimo tempo: “…adesso inizia la sfida”. Ecco i dettagli della vicenda

Eleonora Giorgi è un celebre volto della televisione italiana che ha alle spalle una brillante carriera da attrice, regista e personaggio pubblico. Ha avuto modo di farsi conoscere a fondo grazie alla sua partecipazione ai reality show e in molte interviste, ha raccontato dei periodi bui che ha dovuto affrontare.

Classe 1953, Eleonora debutta nel mondo del cinema grazie al regista Federico Fellini che le affida una piccola parte del film “Roma“. Il vero successo, però, arriva nel 1973 con la sua interpretazione in “Storia di una monaca di clausura“.

Non solo attrice. Eleonora infatti, fin dalla giovane età si differenzia per la sua bellezza fuori dal comune. I lunghi capelli biondi e gli occhi blu, catturano l’attenzione di milioni di telespettatori. La Giorgi diventa anche modella e posa per la versione italiana della rivista Playboy.

La carriera da attrice prosegue a gonfie vele e al contempo, diventa anche un celebre volto della televisione italiana. In quanto personaggio pubblico, si concede ad interviste ed ospitate nelle più celebri trasmissioni del piccolo schermo permettendo all’audience di conoscere ogni aspetto della sua vita.

Eleonora Giorgi, il periodo buio: “Impressionante..”

Eleonora Giorgi ha costruito, negli anni, una carriera solida e brillante che l’ha condotta a diventare uno dei personaggi più acclamati del piccolo e grande schermo. Tuttavia, in molte interviste ha raccontato del suo periodo buio e ha ammesso di aver ricorso alla chirurgia estetica.

In passato è stata dipendente dall’eroina con cui mascherava il suo dolore interiore. Tuttavia, l’attrice ha confessato: “Nel momento in cui mi son vista impressionante [..] mi sono detta che non avevo voglia di svegliarmi la mattina e vedere quella faccia che non era la mia. Così mi sono rifatta la faccia“.

Eleonora Giorgi, non ha via di fuga: “..adesso inizia la sfida”

Eleonora Giorgi oggi è una mamma ed una nonna amorevole che dedica le sue attenzioni al piccolo Gabriele, nato dall’amore tra suo figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Nonostante la felicità familiare, Eleonora ha voluto condividere con il suo pubblico una notizia devastante.

Durante un’intervista rilasciata a Pomeriggio 5 il 24 novembre, Eleonora Giorgi ha confessato di aver scoperto un tumore al pancreas: “Tolti i miei figli e le persone della mia famiglia, c’è il pubblico. La mia famiglia è il pubblico ed io ora ho bisogno del vostro amore. Non c’è una cosa mia che voi non sappiate. E io non posso nascondere questa cosa”. Ed ha proseguito: “Ora comincia il cammino che condividerò con milioni di persone. Inizierò le chemio e l’operazione e poi ricomincia il ritorno. Lo voglio vivere in vostra compagnia”.