Gerry Scotti, questa volta si parla solo di lui: quello che ha fatto il conduttore è davvero assurdo

Gerry Scotti, non si parla che di lui. Stavolta l’ha fatta grossa. Davvero assurdo tutto ciò.

Di certo lo Zio Gerry è non solo un immenso professionista, con alle spalle tantissima gavetta e un curriculum di massimo rispetto, fatto non solo di TV ma pure di Radio. Difatti è anche uno dei conduttori più amati in assoluto dagli italiani di ogni età, bambini inclusi. E oggi può essere pure considerato una delle vere punte di diamante delle Reti Mediaset.

Si era anche sussurrato negli scorsi mesi, complici alcuni scatti condivisi sui Social, che lo vedevano in compagnia del mitico Amadeus, che potesse essere lui la sua fidata spalla per le cinque serate del Festival di Sanremo 2024. E lui, dopo che le voci si facevano sempre più insistenti, per non dire proprie belle pressanti, ha deciso di smentire la faccenda.

E per farlo ha scelto il salotto di Verissimo, rilasciando una nuova bellissima intervista a cuore aperto alla splendida Silvia Toffanin. Nell’ultimo periodo è stato impegnato con le registrazioni del suo quiz show Caduta Libera nonché con le messe in onda di alcune edizioni speciali che sono andate in onda di sera e che hanno visto la presenza di tanti ospiti vip.

Gerry Scotti, questa volta si parla solo di lui, l’ha fatta grossa

Inoltre ha rivestito ancora una volta il ruolo di giudice, accanto agli amici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e la new entry Luciana Lizzetto, che ha preso il posto di Teo Mammucari ora presente alla Corte di Milly Carlucci, per Tu Si Que Vales. Adesso è invece impegnatissimo con la conduzione di un nuovo programma che sta piacendo moltissimo al grande pubblico.

La sua messa in onda è stata spostata varie volte ma alla fine la prima puntata è stata trasmessa il 22 novembre 2023. Stiamo ovviamente parlando di Io Canto Generation che vede impegnatissimi nel ruolo di giurati tantissimi volti del vasto mondo dello Spettacolo a tuttotondo tra cui la divina Michelle Hunziker. Ed è qui che è nata in qualche maniera una sorta di polemica.

Ci sono tante stella al suo show, ma nessuno o quasi “le calcola”

In poche parole nonostante per l’appunto nel programma ci siano il fior fiore di professionisti, tra conduttori, cantanti e attori, pare che ovunque ora si parli soltanto di lui e mai, o quasi, di loro. La giuria è composta, oltre che dalla già citata showgirl svizzera, da Albano, Claudio Amendola e Orietta Berti. E che dire dei coach? Possiamo di certo dire che sono dei super vip!

Parliamo infatti di Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Carretta che, ricordiamo per dovere assoluto di cronaca, è stata da bambina la vincitrice della seconda edizione del talent Io Canto. Ora avremo modo di conoscere meglio i talenti nel corso delle varie puntate, in totale sei. Il 27 dicembre ci sarà la proclamazione del vincitore.