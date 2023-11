Rai in un tragico dolore: un conduttore brutalmente ‘minacciato’ | Gravissime le conseguenze

Rai, un celebre conduttore viene sostituito senza preavviso. La rabbia è tanta e non c’è stato nulla da fare

La Radiotelevisione Italiana, ovvero la Rai, inizia la sua regolare trasmissione il 3 gennaio 1954 e con il suo primo canale diventa disponibile sul piccolo schermo per tutti i telespettatori. Una grande novità per gli italiani e soprattutto un traguardo memorabile per lo sviluppo culturale.

Infatti, la diffusione di programmi d’informazione ha permesso una maggiore alfabetizzazione del popolo. Contribuisce infatti a divulgare un’unica lingua nazionale ed in tal senso, diventa uno strumento molto più potente dell’istituzione scolastica.

Gli abbonamenti crescono vertiginosamente e sempre più persone mostrano entusiasmo per questa novità. Oltre all’informazione, diventa una vera e propria fonte di intrattenimento. Milioni di italiani si riuniscono nelle case come punto di ritrovo per vedere i programmi trasmessi da Rai.

Nel 1957 avviene l’ennesima svolta decisiva. Viene introdotta la pubblicità con il celebre Carosello. Nel 1962 viene introdotto il secondo canale e nel 1979 il terzo canale. Iniziano le prime trasmissioni a colori. Il resto è storia.

Rai, celebre conduttore sostituito senza preavviso

Moltissimi sono i conduttori che, nel corso della storia di Rai, hanno presentato programmi di grande successo ed intrattenuto milioni di telespettatori. Da sempre il ruolo della televisione è stato quello di informare ed intrattenere ed ancora oggi è così, anche se diamo per scontato l’importanza del piccolo schermo e della sua potenza.

Uno dei protagonisti indiscussi di Rai è Milo Infante, un celebre giornalista e conduttore televisivo che avvia il suo percorso professionale dal 1988. Dal 2021, il presentatore è al timone del programma “Ore 14” in onda su Rai Due. Nell’ultima edizione, però, è accaduto qualcosa di sconvolgente che Milo ha faticato ad accettare. Vediamo insieme cosa è avvenuto.

Rai, conduttore sostituito brutalmente

Milo Infante è un celebre conduttore televisivo che è al timone di “Ore 14“. Il giornalista però ha subito una brutta delusione il 24 novembre 2023 in cui sarebbe dovuta andare in onda la sua trasmissione dalle 14 alle 15.30. Un imprevisto però ha fatto saltare la messa in onda ed è stata sostituita da un film.

L’episodio spiacevole è accaduto a causa di uno sciopero che ha coinvolto l’intera città di Milano. Il conduttore, con un post su Instagram, ha commentato: “Questo è l’effetto che fa uno studio televisivo vuoto. Noi siamo pronti, gli inviati sono pronti, gli autori hanno scritto i pezzi, persino gli ospiti stavano per arrivare. Abbiamo fermato tutto perché Milano oggi è in sciopero e quindi noi non potremo andare in onda”.