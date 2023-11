Chiara Nasti, travolta da un incidente gravissimo: l’influencer minacciata e derubata di tutto | Non le è rimasto più nulla

Chiara Nasti ha subito una violazione totale della sua privacy. Sono quelle esperienze che nessuno di noi vorrebbe mai provare; se non si può vivere al sicuro neanche in casa propria, dove allora?

È la nota influencer, Chiara Nasti, la quale sul suo profilo Instagram, vanta 2 milioni di follower. Appassionata fin da sempre di moda, dopo l’apertura del suo blog e del suo libro di moda, i brand fanno a gara per averla come testimonial dei loro prodotti.

La Nasti ha diverse entrate, in quanto ha anche creato una linea tutta sua che le dà comunque molte soddisfazioni, in quanto è molto apprezzata dai giovani. Solo per i post che pubblica con le pubblicità, guadagna qualcosa come 3mila euro a post. Sommando tutte le sue attività, potete ben intuire da soli che gli zeri abbondano sul conto corrente della Nasti. Proprio per questo è stata presa di mira dai ladri. Ecco che cosa è successo.

Chiara Nasti derubata

Chiara Nasti da qualche mese ha coronato il suo sogno, convolando a nozze con il papà di suo figlio Thiago, il calciatore Mattia Zaccagni. Nonostante gli alti e bassi, i due neo genitori sono più felici e uniti che mai. Li abbiamo visti qualche mese fa in giro per le vie di Roma, mentre insieme, passeggiavano e facevano shopping sfrenato. In tutto questo, il piccolo Thiago rubava la scena ai genitori, in quanto non solo i passanti, ma anche i fotografi, ne hanno approfittato per scattargli numerose fotografie.

Con Chiara e Mattia, tutto diventa un evento, anche una semplice passeggiata in famiglia, i quali accompagnati dalla babysitter di fiducia, ha reso il momento dello shopping dei genitori ancora più “leggero”, in quanto il loro primogenito non ha avuto problemi a passare di braccia in braccia, fino al ritorno a casa.

Non lo augurano a nessuno

Qualche giorno fa, Chiara Nasti e suo marito, Mattia Zaccagni, hanno subito un terribile furto in casa. I ladri hanno portato via un bottino di circa 70mila euro. La coppia era uscita nel pomeriggio per degli impegni lavorativi e quando sono tornati a casa verso le 20, hanno trovato la loro villa messa a soqquadro. Al momento, gli inquirenti stanno passando al vaglio la dinamica degli eventi, anche se non si è capito come i ladri abbiano fatto a entrare.

Con uno sfogo social, la Nasti ha dichiarato: Grazie per i messaggi!! Io, Thiago e Mattia stiamo bene. Per il resto si occuperà chi di dovere…nell’abitazione è una cosa schifosa che non auguro a nessuno!”.