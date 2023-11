“Uomo piccolo”: Ilary Blasi, le accuse mosse questa volta sono gravissime | Il pubblico si scaglia contro

Ilary Blasi, ancora nel vortice del gossip: questa volta le accuse sono pesantissime. Il web intero è contro

Ilary Blasi è un celebre volto della televisione italiana, amatissima dai telespettatori per la sua innata ironia e per le frecciatine sottoli lanciate ai suoi avversari. Classe 1981, a soli 3 anni prende parte ad uno spot pubblicitario dell’Olio Cuore, decretando il suo destino nel mondo dello spettacolo.

La vera notorietà però, avviene nel 2001 quando viene scelta come Letterina del varietà Passaparola, condotto da Gerry Scotti. Lo show rappresenta un ottimo trampolino di lancio per la showgirl che, terminate le due stagioni, si impone definitivamente nel mondo dello spettacolo.

Così inizia ufficialmente la carriera di Ilary nel piccolo schermo che la porterà a diventare una delle regine di Mediaset. Ma non è tutto poichè, al suo ingresso nel panorama televisivo, qualcuno nota la bella Ilary in tv e se ne innamora perdutamente.

Si tratta dell’ex calciatore della Roma, Francesco Totti. Il Capitano, vedendola nello schermo, è già convinto che quella donna dai capelli biondi diventerà sua moglie, ma gli tocca un lungo periodo di corteggiamento. Nel 2002 arriva la prima dichiarazione d’amore ufficiale: Francesco, dopo aver segnato un goal, si solleva la maglia mettendo in mostra la dedica “6 unica“.

Ilary Blasi, una favola destinata a finire

A seguito della dichiarazione d’amore, Ilary Blasi e Francesco Totti intraprendono una magica relazione che fa sognare l’Italia intera. Sempre più fan sostengono la coppia e gli acclamano in tutte le tappe della loro vita insieme. Il 19 giugno 2005 si sposano e la cerimonia viene trasmessa in diretta nazionale. Nello stesso anno mettono al mondo il primogenito Christian, per poi allargare la famiglia con l’arrivo di Chanel nel 2007 e Isabel nel 2010.

Nel 2022 giungono inaspettate le prime indiscrezioni su una crisi coniugale. Inizialmente, Ilary e Francesco smentiscono ogni voce su presunti tradimenti e separazioni, ma a luglio dello stesso anno, la showgirl comunica: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato“. La separazione è dolorosa, ma a loro dire inevitabile.

Ilary Blasi, accuse gravissime: “Uomo piccolo”

Ilary Blasi ha sempre dimostrato la sua forte personalità e non si è mai nascosta. La showgirl romana ha avuto l’occasione di raccontare la sua verità sui tradimenti ricevuti e sulla separazione dal suo ex marito Francesco Totti. Lo ha fatto in gran stile, ovvero con un docufilm intitolato “Unica” e trasmesso su Netflix.

In poco tempo, si è trasformata nella serie più vista dagli abbonati della piattaforma suscitando moltissime reazioni da parte dei fan che hanno seguito ogni tappa del loro amore. Il web si è scatenato e le accuse mosse nei confronti dell’ex Capitano della Roma sono molteplici. Un utente su Twitter scrive: “Due cose sono imperdonabili a Totti come uomo, due cose per cui tutte dovremmo schierarci dalla parte di Ilary. Portare con sè i figli quando frequentava l’amante e poi far passare la sua ex moglie come una poco di buono.

Veramente un UOMO PICCOLO“.