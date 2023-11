Maria De Filippi, in un mare di lacrime: quello che è successo mette alla prova i suoi sentimenti | Che disgrazia

Ennesimo pianto ad Amici, l’umore degli allievi mette a dura prova l’equilibrio del programma. Ecco che cos’è successo da mettere Maria De Filippi al centro della scena.

Amici è il talent di Mediaset, che da molti anni appassiona i telespettatori sulle vicende non solo degli allievi di “turno”, ma anche delle lezioni dei professori e delle direttive di Maria De Filippi, la quale cerca sempre di proteggere i “suoi ragazzi”. Però è anche vero che quando sbagliano, glielo fa notare come farebbe un qualunque “genitore”.

E Queen Mary si sa, è un pò la mamma di tutti lì dentro. Basti pensare alla discussione epica che ha avuto con la Celentano per i suoi modi duri contro l’allievo. A prescindere da tutto, i telespettatori restano sempre senza parole quando vedono gli studenti piangere e così tirano in ballo il nome di Maria, con la speranza che possa fare qualcosa. Ecco che cos’è successo.

Nuovo piano ad Amici

Come in tutte le stagioni, troviamo sempre allievi che piangono, altri che discutono con i prof, altri ancora che si ribellano e così via. Ovviamente la differenza la vediamo di anno in anno, in quanto gli allievi che si siedono dietro quei banchi rappresentano perfettamente la generazioni del momento e sicuramente rispetto all’atteggiamento degli esordi, c’è un abisso.

Ad ogni modo, Maria De Filippi, ogni anno fa sempre il medesimo discorso, in quanto cambiano gli allievi, ma il problema rimane, ci sono sempre quelli che o si rifiutano di fare le pulizie in casetta o adempiono ai loro doveri, soltanto in minima parte. Sarà che sono un pò tutti stufi di dover ripetere sempre le medesime regole, ma quest’anno la punizione è stata bella tostina. Abbiamo visto Ayle, Holden e Mida nei guai, in quanto hanno subito un provvedimento disciplinare per non aver eseguito le pulizie in casa. Per il momento a Holden è stata sospesa “la maglia”, attendiamo quindi si scoprire quali saranno le punizioni degli altri due allievi e capire come finirà questa storia.

Marisol è delusa del voto nella verifica della maestra Celentano e si sfoga con Petit #Amici23 pic.twitter.com/aZrpcUuLYd — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 17, 2023

Il voto di Alessandra Celentano

Maria De Filippi avrà sicuramente mal di stomaco da quando è iniziata questa nuova edizione di Amici. Abbiamo visto punizioni severe, nuove eliminazioni, aspre polemiche, pianti incontrollati. Più o meno quello che vediamo ogni anno, in realtà.

Tra gli ultimi allievi disperati abbiamo visto Marisol piangere per quel 3 che gli è stato assegnato da Alessandra Celentano come voto nella verifica di classe. Nonostante Petit abbia cercato di consolarla, la 17enne è caduta in una sorta di depressione, dichiarando: “Si aspettava giustamente un pò più della sufficienza, invece gli ho portato un bel 3, valgo 3”. Ovviamente sono tutti sotto pressione, in quanto la paura di essere eliminati può toccare chiunque, nessuno escluso.