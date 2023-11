“Sei uscito dai tombini”: Selvaggia Lucarelli annienta senza pudore proprio lui | Lo conoscete tutti

“Sei uscito dai tombini”, Selvaggia Lucarelli lo ha asfaltato in due secondi. Lo conoscete tutti quanti.

Non è di certo una persona che si fa alcun problema a dire sempre e quel che pensa dal momento che non possiede i classici peli sulla lingua, la splendida Selvaggia Lucarelli. Penna fortissima e decisamente pungente del giornalismo italiano, sa come colpire il suo obiettivo anche con poche ma mirate parole.

Donna anche profondamente ironica, regala strepitose gag a Ballando Con Le Stelle per il quale riveste da moltissimo anni il ruolo, affascinante quanto assai complicato, di giudice. Lei lo scorso anno era rimasta profondamente delusa, se non proprio ferita, dal comportamento, secondo lei irrispettoso, che i suoi colleghi giurati, avevano tenuto nei confronti del suo compagno quando era in gara.

Parliamo dello chef, nonché braccio destro della divina Antonella Clerici a E’ Sempre Mezzogiorno, scrittore e viaggiatore, Lorenzo Biagiarelli. I due sono innamoratissimi e soprattutto lui spende per lei pure sui Social delle parole dolcissime e ricche d’amore. Lui ha tra l’altro da poco concluso il suo ultimo libro mentre lei è attiva più che mai alla Corte di Milly Carlucci.

“Sei uscito dai tombini”, la forte accusa di Selvaggia Lucarelli

Quest’anno la sua esperienza è stata bella turbolenta fin da subito. Di certo il suo più acerrimo nemico è Teo Mammucari che ha lasciato, dopo tanti anni di collaborazione, Mediaset e la sua seggiola di giudice a Tu Si Que Vales per diventare un concorrente dello show danzereccio di Rai 1. I due, come si dice a Roma, ” non si pigliano proprio”.

In studio volano sovente stracci e lei ha dimostrato, screen shot alla mano, che lui l’avrebbe di recente pure bloccata sui Social. Altro concorrente con il quale ha avuto una fortissima diatriba è stato Ricky Tognazzi che però, essendo un vero gentleman, le ha chiesto successivamente scusa per i toni usati nei suoi confronti. Tuttavia ora Selvaggia ha colpito con la sua lingua tagliente un altro uomo. “Sei uscito dai tombini“, ha scritto rivolgendosi a lui.

Questo invece è Moreno Pisto, il giornalista e direttore amico di Corona, secondo il quale gli infanticidi hanno la stessa matrice specista dei femminicidi. L’effetto è tragicomico. Stanno uscendo dai tombini, bene. ✈️ pic.twitter.com/NvPucfdLfR — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 23, 2023

Lei sconvolta dal giornalista

Su Twitter, dove lei è tra l’altro molto attiva, la Lucarelli ha ripreso un video dove un caro amico e giornalista, nonché direttore, dove Fabrizio Corona, parlava a ruota libera di due temi decisamente delicati. quali gli infanticidi e i femminicidi. A detta dell’uomo avrebbero entrambi la stessa identica matrice.

Per lei l’effetto è assolutamente tragicomico e da lì è arrivata la frase, decisamente colorita, “Stanno uscendo dai tombini. bene”. Chiaramente la sua affermazione, così come la clip che ha condiviso, sono diventate in men che non si dica virali oltre che super commentati. E in Rete è così scoppiato in men che non si dica il Caos.