Rosy Chin, ad un passo dalla squalifica: il motivo è terribilmente grave | Pier Silvio Berlusconi sembra abbia deciso

Rosy Chin, la concorrente vicina alla squalifica. La motivazione è sconvolgente, anzi, terribile. Pier Silvio ha preso la sua decisione.

Rosy Chin ha sconvolto i numerosi telespettatori del padre di tutti i reality. Nessuno si aspettava da lei una cosa simile. Fatto sta che quello che ha combinato è davvero molto grave e Pier Silvio Berlusconi non può fare finta di niente. Tanto più che il vasto popolo del Web lo ha notato e da ore non si parla d’altro sui Social.

Del resto sulle varie piattaforme il gioco è molto commentato. Inoltre le clip dei momenti più salienti vengono tosto condivise. Ergo, se a qualcuno per caso qualcosa sia sfuggito ecco che può vederlo in men che non si dica. Tra l’altro la chef da un po’ di tempo, dopo essere stata grande protagonista del gioco, lo ha vissuto in maniera ben più defilata.

Inizialmente, come molti ricorderanno, erano praticamente all’ordine del giorno le sue fortissime diatribe con Beatrice Luzzi alla quale però ultimamente si è molto avvicinata. E ciò l’ha resa ancora fonte di intenso chiacchiericcio da parte del pubblico a casa. Fatto sta che ora gran parte di esso chiede, senza se e senza ma, la squalifica per lei.

Rosy Chin, l’inquilina a un passo dalla squalifica

Tra l’altro ciò che ha lasciato il classico amaro in bocca ai più è il fatto che la sua frase, decisamente fuori luogo, è stata riferita a una persona che inizialmente considerava sua amica. Dunque anche la giovane in questione ci è rimasta molto male per il suo cambio di rotta nei suoi confronti. A quanto pare però la colpa di tutto ciò sarebbe da attribuire a delle confessioni messe in atto da un’altra donna.

No, non parliamo di un’inquilina, perché è così da quest’anno che si chiamano i concorrenti, ma di una persona che ha conosciuto molto bene e in maniera intima una partecipante che in tempi assai recenti ha trovato l’amore tra le mura della Casa Più Spiata d’Italia. E ora in molti si attendono la squalifica per Rosy per quella frase che tuona oggi nelle orecchie dei fan del GF.

La cuoca come una furia contro la Petris la spara grossa

Mentre si trovava in giardino e stava parlando con Letizia Petris e Anita Olivieri, la Chin, visibilmente contrariata e irritata, a un certo punto ad alta voce ha esclamato: ” Con loro mi permetto di dire che sono delle cafone teste di ca**o o mongoloidi? Io ho modo!”. La sua furia sarebbe stata scatenata dal fatto che lei conosce bene Nicole, la ex della Petris, che ha svuotato il sacco sull’inquilina.

E nel farlo non ha usato parole particolarmente lusinghiere non solo per la sua persona ma per il loro legame. E la cuoca ha preso le parti non della sua collega ma dell’altra. Ciò ha lasciato di stucco i telespettatori che in ogni caso non hanno perlopiù gradito la sua sparata, decisamente fuori luogo e offensiva.