Romina Power, altro che Albano: ecco chi ha rubato il cuore della nota catante | Commozione alle stelle

Passano gli anni, ma il ricordo di Romina Power non passerà mai. La nota cantante se la porta nel cuore, facendo commuovere tutti i suoi follower. Non importa se nel mentre sono successe tante cose, belle o brutte, ma lei la ricorderà sempre.

Romina Power è la nota cantante, la quale insieme ad Al Bano Carrisi, suo partner musicale ed ex marito, hanno fatto cantare diverse generazioni. Sono stati molto amati dai loro fan, in quanto, vedevano nella loro storia d’amore un idillio romantico da invidiare. Poi però successe un evento che distrusse le loro vite per sempre, la scomparsa della loro figlia Ylenia, segnò inevitabilmente la fine del loro matrimonio.

A oggi, non sappiamo di preciso cosa sia successo alla giovane Carrisi, in quanto se per il padre, sua figlia è morta, per la madre non è così. Per lei è ancora viva da qualche parte e non si è mai arresa Romina, porta la speranza un giorno di poterla riabbracciare. Sua figlia sarà per sempre nei suoi pensieri.

Il ricordo di Romina Power

Se Ylenia, Romina la vede solo nei suoi ricordi e probabilmente nei suoi sogni, Romina Carrisi invece, è al centro della vita di sua mamma. La figlia della Power e di Al Bano è infatti incinta del suo primogenito e così all’età di 36 anni, a breve diventerà mamma, per la gioia di tutta la famiglia. Qualche giorno fa, mamma Romina ha accompagnato sua figlia alla visita di controllo e ha “visto” per la prima volta suo nipote, grazie all’ecografia tridimensionale.

Questo bambino è già la mascotte della famiglia e soprattutto è l’ennesimo collante che farà in modo che i suoi nonni, nonostante abbiano voltato pagina da anni, non si perdano mai troppo di vista. Bisogna capire cosa ne penserà Loredana Lecciso, ma questa è un’altra storia.

La mamma è sempre la mamma

Romina Power, nonostante siano passati anni dalla scomparsa della figlia Ylenia Carrisi, il suo ricordo vive ancora nel suo cuore in maniera vivida e profonda. L’amore che una madre ha per i suoi figli è il legame più potente di tutti, nessuno potrà mai capirlo, per questo la cantante vive ancora nella speranza di poterla riabbracciare un giorno.

Qualche giorno fa, la Power ha pubblicato un post commemorativo di sua figlia, allo scatto ha allegato questa frase molto commoventi: “Ylenia non discriminava nessuno. Era compassionevole sia con le persone che con gli animali. Rispettava la vita di tutti”.