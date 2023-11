Gerry Scotti, questa volta l’ha fatta grossa: il conduttore messo con le spalle al muro | E’ successo di tutto

Gerry Scotti, non c’è nessuna via di fuga per il conduttore: questa volta ha superato il limite. Ecco i dettagli

All’anagrafe è Virginio, ma tutti lo conoscono come Gerry Scotti ed è il conduttore televisivo più amato d’Italia. Un uomo genuino, dal viso buono, che continua ad emozionarsi davanti al grande pubblico, ma anche a regalare momenti di simpatia ed intrattenimento.

Per tutti è diventato ormai lo Zio Gerry e questo fa intuire quanto l’audience sia affezionata al re dei quiz game. Classe 1956, inizia il suo percorso artistico a Radio Deejay ed è fortemente voluto dal talent scout Claudio Cecchetto.

La notorietà gli permette di passare al piccolo schermo ed uno dei programmi che lo conduce al successo è senza dubbio Passaparola. Diventano iconiche anche le letterine, ovvero un gruppo di vallette che accompagnano Gerry con divertenti stacchetti.

Gerry ottiene un successo clamoroso e sembra fatto apposta per quella professione. Inizia così la lunga carriera dello zio d’Italia che, ancora oggi, è uno dei più amati presentatori di talent e quiz game.

Gerry Scotti, in arrivo la sua sorpresa di Natale

Gerry Scotti, da oltre 30 anni, è uno dei personaggi pubblici più amati dagli italiani ed è sempre pronto a regalare grandi emozioni ai suoi sostenitori. Ancora una volta, il conduttore si è messo all’opera per stupire i suoi fan con qualcosa di inedito, mai visto prima.

Ospite della Banda di R101, Gerry Scotti ha confessato: “C’è una sorpresa che vi racconterò meglio le prossime settimane quando tornerò a trovarvi: è pronto il disco di Natale. Stufo di farmi fare cose dagli altri, me le sono fatte io. Si intitolerà ‘Gerry Christmas‘ e sarà una magnifica colonna sonora del vostro Natale”. Non ci resta che attendere per ascoltare l’ennesimo capolavoro del conduttore.

Gerry Scotti, nessuna via di fuga: l’ha fatta grossa

Gerry Scotti, in tutti gli anni di carriera artistica, ha sempre dimostrato le sue competenze e le qualità che un buon conduttore deve necessariamente avere. Ha lavorato al fianco di grandi icone della televisione italiana come Mike Bongiorno che, addirittura, lo ha nominato come ‘suo erede‘.

Ed è proprio così: lo zio più amato d’Italia è pronto per tornare nel piccolo schermo alla conduzione di “La ruota della fortuna“. Probabilmente andrà in onda la prossima primavera su Canale 5, ma ciò che ha sconvolto i fan è l’identità della donna che affiancherà Scotti nella conduzione. Si tratta della bellissima Samira Lui, la giovane donna che ha partecipato al Grande Fratello 2023.