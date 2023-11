Uomini e Donne, Tina Cipollari asfalta senza ritegno proprio lui: “…sei un buzzurro” | Imbarazzo in diretta

Tina Cipollari, caos negli studi di Uomini e Donne. Furia violenta contro il famosissimo: “Sei un buzzurro”.

Uomini e Donne è uno dei più longevi programmi televisivi che, dal lontano 1996, tiene compagnia ed intrattiene milioni di telespettatori italiani. Inizialmente si trattava di un talk show in cui una coppia di protagonisti affrontava a centro studio, i vari problemi coniugali.

In seguito, Uomini e Donne cambia formula e diventa un dating show. L’obiettivo principale è quello di far incontrare persone provenienti da tutta Italia e tentare di creare nuove coppie. A moderare le dinamiche c’è da sempre la regina di Mediaset Maria De Filippi.

Una delle prime donne a partecipare al dating, sia come tronista che come corteggiatrice, è proprio l’amatissima Tina Cipollari. Ad oggi interpreta il ruolo dell’opinionista al fianco di Gianni Sperti e rappresentano un vero tratto distintivo del programma.

Gianni e Tina commentano e giudicano le dinamiche amorose che si creano in studio e durante le esterne dei vari protagonisti. Ad oggi sono una coppia vincente ed il grande pubblico li ama anche per i teatrini comici che mettono in atto.

Tina Cipollari, torna all’attacco a Uomini e Donne

Tina Cipollari non ha peli sulla lingua e questo è ben visibile da oltre 20 anni. Lo ha dimostrato in tutte queste edizioni attaccando tutti coloro che adottano comportamenti ingiusti. Storica è la diatriba con una delle protagoniste indiscusse del trono over, Gemma Galgani.

Nell’ultima edizione del dating show, in onda dall’11 settembre 2023, Tina è tornata all’attacco. Questa volta, però, la furia della Cipollari non è rivolta a Gemma, bensì ad un uomo che sta facendo molto discutere. Si tratta di Riccardo, un uomo di età avanzata che fa parte del parter maschile. Vediamo insieme cosa è accaduto.

Tina: ma che buzzurro sei #uominiedonne pic.twitter.com/1d3AuOQ3cz — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) November 23, 2023

Tina Cipollari, caos a Uomini e Donne: “Sei un buzzurro..”

Tina Cipollari, in questa edizione di Uomini e Donne, ha momentaneamente sospeso le critiche e le accuse nei confronti della torinese Gemma Galgani. Ma non si è arresa poichè questa volta a farla infuriare sono i comportamenti del Cavaliere Riccardo.

La rabbia della Cipollari nasce da un’affermazione infelice che l’uomo rivolge nei confronti della dama Cristina, accusandola di avere la cellulite. Delle rivelazioni che Tina, ma anche Gianni, ritengono poco opportune e tanto offensive. Ma questo è solo uno degli episodi che hanno fatto infuriare l’opinionista la quale, ad un certo punto, ha colto la palla al balzo per attaccare Riccardo: “Sei un buzzurro“.