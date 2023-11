Chanel Totti, il suo gesto scatena le polemiche: “…sei solo una quindicenne viziata” | Fiumi di parole orrende

Chanel Totti, il gesto della ragazza scatena in men che non si dica il Caos e tante polemiche. ” Sei solo una quindicenne viziata”.

Non c’è mai e poi mai davvero pace per la secondogenita del Pupone e della bellissima Ilary Blasi. Di certo non deve essere stato facile per lei, così come per il fratello maggiore Christian che è diventato da poco maggiorenne, e per la piccola di casa Isabel. Fatto sta che la ragazza, che come molte sue coetanee, è super attiva sui Social è sovente presa di mira dagli haters.

I suoi video su Tik Tok, anche in compagnia del papà, diventano in men che non si dica virali. Tuttavia sono gli scatti delle sue vacanze in giro per il mondo, perlopiù in località esclusive, a lasciare senza fiato il vasto popolo del web. Lei poi è uno splendore. Fisicamente parlando ha preso quasi tutto dalla sua celebre mamma.

Le due sono molto legate e condividono la passione sfrenata per la Moda. Tuttavia Chanel è anche molto legata al suo papà con il quale condivide il grandissimo amore per lo sport, anche se lo sportivo tra i fratelli è il maggiore che sta seguendo le orme professionali del genitore maschio.

Chanel Totti, ” Sei solo una quindicenne viziata”, piovono nuove critiche su di lei

Tuttavia pare che Christian non sia molto interessato ad apparire e al vasto mondo dello Spettacolo. Sui Social è attivo ma i contenuti da lui condivisi non suscitano mai lo stesso clamore di quelli della sorella. Una sorella che è super attaccata qualsiasi cosa faccia, dica, o meglio, posta.

Molti parlano nei suoi confronti di un vero e proprio accanimento mediatico, come è accaduto, e per la verità accadere pure tuttora, a Jasmine Carrisi, figlia del mitico Albano e della splendida Loredana Lecciso. Tornando a Chanel, ora è stata pesantemente criticata per un suo gesto. ” Sei solo una quindicenne viziata…”, si legge bello chiaro.

Il suo gesto che ha fatto storcere il naso

In poche parole ad alcuni utenti non è andato giù il commento che la ragazza ha fatto all’interno di una sua Storia su Instagram riguardo a Unica, il docu- film disponibile in esclusiva su Netflix dove sua mamma parla a ruota libera di se e del suo matrimonio finito con Francesco Totti, che ha lasciato il classico amaro in bocca ai più.

“Fiera della donna che sei. Ti amo”, ha scritto la figlia per la sua splendida madre, aggiungendo un semplice cuoricino rosso. Ciò ha fatto scattare la mosca al naso ad alcune persone che hanno definito la stessa una ragazzina viziata e che in sostanza spende un sacco di soldi senza nemmeno conoscere il valore di essi. Critiche pesantissime e parole orrende che di certo avranno fatto impallidire la sua genitrice.