Allarme influenza 2023: l’unico rimedio per contrastarle è questo prodotto | Non potrai più farne a meno

Ci siamo, il freddo è arrivato e con lui anche tutti i malanni di stagione. Con questo rimedio però potrete provare a prevenire l’influenza, riducendo addirittura la durata del raffreddore di un giorno in caso di contagio.

Possiamo protestare quanto vogliamo, ma purtroppo influenza e raffreddore con l’arrivo dell’inverno sono all’ordine del giorno. Non perché il freddo sia causa di malanni, quanto i virus e batteri che circolano in questo periodo. Con il covid l’abbiamo imparato ampiamente, basta che si ammala una persona ed “è finita”, iniziamo a passarci quei sintomi da persona a persona.

Però non c’è bisogno di allarmarsi in quanto, come tutti gli anni ormai siamo preparati. Ci sono vari metodi per cercare di prevenire tutto questo, alla fine sono i medesimi che ci ricordavano continuamente in pandemia, ma quando ci ammaliamo alla fine basta riposo e dopo qualche giorno, le cose andranno meglio. Con questo metodo potrete cercare di contrastare i mali di stagione il più a lungo possibile.

Un rimedio per l’influenza

Bisogna fare sempre una netta distinzione tra influenza e raffreddore, in quanto nel primo caso i sintomi si manifestano in brevissimo tempo, intensificandosi quasi subito, mentre nel raffreddore appaiono in maniera “più soft” e graduali. Nell’influenza, la patologia può aggravarsi se non curata correttamente, mentre nel raffreddore generalmente non ci sono pericoli per la salute.

In entrambi i casi possono manifestarsi tosse, naso che cola, mal di gola, dolori muscolari. Per quanto riguarda il raffreddore il malessere può durare dai 3 ai 5 giorni, mentre nell’influenza fino a 7 giorni e a volte qualche giorno in più, per quanto riguarda la presenza della tosse. Ma siamo tutti preparati da sempre a questa realtà, ancora prima del covid, quindi non c’è bisogno di andare in panico, basterà contattare il proprio medico curante e seguire le indicazioni che vi fornirà, incluso il riposo assoluto a casa al caldo.

Tre aiuti naturali che vengono in nostro soccorso

Precisiamo subito che sia in caso di raffreddore che influenza è buona norma chiedere consiglio al medico curante sulla terapia eventuale da assumere o chiedere in farmacia, in caso di sintomi lievi, un consiglio per l’assunzione di prodotti da banco. Poi ci sono tre aiuti naturali che vengono in nostro soccorso che potrebbero darci sollievo e far terminare il malessere fino ad un giorno prima.

Stiamo parlando della vitamina c, dello zenzero e della curcuma. Sono tutti aiuti che aumentano le difese immunitarie e hanno una sorta di azione antinfiammatoria. Ma badate bene, questi “aiuti”, saranno efficaci solo se assunti con regolarità, attraverso anche alle vitamine o agli infusi. Nel momento in cui i sintomi li avrete già sviluppati, è stato osservato che l’assunzione di queste sostanze, non cambierebbero di molto il regolare corso del malanno di stagione.

D’altronde, il motto dei medici, riportato anche dalla Gazzetta è: “se curi un raffreddore scompare in sette giorni, se lo lasci stare scompare in una settimana”. Quindi, possiamo provare a fare di tutto, ma alla fine il metodo più efficace è quello di stare al caldo e aspettare che la “malattia” faccia il suo naturale decorso (ovviamente consultandosi sempre prima con uno specialista).