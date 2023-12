Oroscopo, Acquario: ecco le caratteristiche che non devono mancare nel partner | Queste possono salvarti subito

Ecco quali sono le caratteristiche che il partner di un Acquario deve avere, se vuole tenersi stretta la sua relazione. Non è facile vivere in sintonia con questo segno, per questo, queste dritte potrebbero salvarvi il fidanzamento.

A dispetto di quello che si possa pensare, l’Acquario è un segno d’aria, che comprende tutti i nati dal 21 gennaio al 19 febbraio. I nati sotto questa stella, hanno una personalità molto particolare e se vogliamo outsider, rispetto agli altri segni zodiacali.

Se togliete la libertà ad un Acquario, gli togliete l’aria, per questo vogliamo svelarvi le caratteristiche che il partner ideale dovrebbe avere con questo segno, qualora non vogliate perdere la persona amata, nel giro di pochi giorni.

L’amore per l’Acquario

Come dicevamo, l’Acquario è un segno zodiacale molto particolare, in quanto le persone nate sotto questo segno, amano la loro libertà e la difenderebbe a qualunque costo. Sono amici molto leali e tendono ad uscire sempre fuori dagli schemi. Tutta questa influenza indipendentista, gli acquari la devono all’influenza di Urano, il pianeta famoso per essere unico nel suo genere.

Questo segno remerà sempre controcorrente rispetto alla massa, non importa se per le sue scelte dovrà rimanere solo, proseguirà sempre per la sua strada. La mente dell’Acquario è molto aperta, ma se vogliamo ristretta da un altro punto di vista, in quanto, non accetta di buon grado tutte quelle regole e imposizioni sociali che lo vorrebbero in un’altra maniera. In questa circostanza tenderà a scappare velocemente.

Caratteristiche ben precise

Ecco giunti alla fine del nostro resoconto, per quanto riguarda il segno zodiacale dell’Acquario. Premettendo che ognuno è libero di crederci o meno, per chi fosse curioso di saperne di più, stiamo per svelarvi le caratteristiche che un partner deve avere, per poter fare innamorare un nato sotto questa stella.

Come dicevamo, questo segno è molto attaccato alla sua libertà, quindi se vorrete starci insieme a lungo, non dovrete mai soffocarlo o imporgli le vostre idee e/o i vostri pensieri. Se pressate un Acquario, quello tenderà a fare le valigie dopo 1 ora, nel momento in cui lo accettaste semplicemente per com’è, vedrete veramente una differenza enorme nel suo atteggiamento.

Inoltre, per questo segno è fondamentale il lato intellettuale del partner, raramente anteporrà la bellezza all’intelligenza, motivo per cui, tutti quei segni più esteti, non avranno possibilità con il segno d’aria. Dovrete essere fantasiosi e divertenti, mai gelosi o possessivi. Se l’Acquario si sentirà il “cappio al collo”, sia sul lavoro che in amore, tenderà ad uscire dalla porta d’ingresso dopo poche ore.