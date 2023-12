Collant colorati: Il segreto sta in questo trucchetto | Provaci subito

I collant colorati sono il nuovo must have di quest’anno, ovvio che però bisogna anche saperli abbinare per evitare pasticci. Ecco la regola che dovrete seguire per creare degli outfit strabilianti.

Fin dal 1959, anno in cui il collant come lo conosciamo tutti, è stato inventato da Allan Gant sr, della Glen Raven negli Stati Uniti, ha fatto scintille negli armadi delle donne. Non a caso iniziarono a prendere piede, con la nascita della minigonna, la quale viene considerato, il look della libertà femminile per antonomasia.

Di collant ce ne sono per tutti i gusti e per tutti i tipi, colorati, satinati, velati, nude, traforati e così via. Il trend di quest’anno è il ritorno della calza di nylon colorata, da abbinare a gonne, pantaloncini, jeans e così via. Ma badate bene, dal trendy al “pugno in un occhio” è un attimo, motivo per cui, dovrete sapere molto bene come abbinarli.

Come abbinare il collant colorato

Sono molte le star che hanno già iniziato a mostrare i loro collant colorati ai vari eventi pubblici. Badate bene a quello che vi stiamo per dire, questo tipo di calza non passerà mai di moda, ogni anno può cambiare il trend, ma il collant nel guardaroba rimane, cambia solo il colore. Di pantaloni, leggings, minigonna e collant, una donna non si stuferà mai e le influencer lo dimostrano.

Volete farvi un’idea di quello che vi stiamo dicendo? Date un’occhiata a Dua Lipa e ai suoi collant rossi, a Kylie Jenner e quelli bianchi, per non parlare di quelli a quadri di Chiara Ferragni. La lista sarebbe ancora molto lunga.

Esempi di abbinamento

Oggi vogliamo farvi l’esempio di tre tipi di collant che stanno spopolando tra i vip e non, sono tre colori molto particolari e sicuramente che attirano molto l’attenzione. Stiamo parlando delle “calze” rosa, viola e azzurre. Che vi avevamo detto? Colori particolarmente inusuali ma veramente molto belli se abbinati nella modalità corretta. Ovviamente di colori ne potrete trovare tantissimi e se fate le giuste ricerche per ognuno di loro troverete dei consigli di outfit che vi faranno apparire sempre molto trendy.

Tornando a noi, con il collant azzurro vi consigliamo di non inserire altri colori nel vostro vestiario, cercate colori azzurro pastello molto simili alla calza e tutti abbastanza in linea, come per esempio un vestitino sopra il ginocchio del medesimo colore, pochette o mini bag e perché no, sandali glitterati con zeppa e plateu. Per il collant viola invece, abbiamo trovato un abbinamento molto azzeccato, cioè scarpe e borsetta della medesima tinta, minigonna nera di pelle e giacca rossa che spicca da tutto il resto. Veramente molto chic.

Infine, per il collant rosa o fucsia, potreste indossare un gonnellone di pelle e maglione di lana oversize, borsa a bauletto e scarpe con tacco della medesima tinta della calza. Questi e molti altri abbinamenti li potrete trovare sulla rivista Cosmopolitan, noi abbiamo selezionato i tre più belli visti, ma ovviamente quando si tratta di look, la scelta è molto personale. In base al vostro gusto. Ad ogni modo, avete visto com’è facile rendere spassosa una calza colorata e sbarazzina?