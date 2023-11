Andrea Giambruno, l’addio è ufficiale: ormai per il giornalista non c’è più speranza | Altro che pace

Andrea Giambruno, è accaduto l’inevitabile. Per il giornalista non c’è nessuna speranza: ha dovuto dire addio

Andrea Giambruno è un celebre giornalista e conduttore televisivo nato a Milano nel 1981. Dopo aver conseguito una laurea in Filosofia, inizia a lavorare come autore di alcune trasmissioni dell’emittente lombarda, per poi passare a MTV nel programma TRL.

Nel 2008 avviene il salto di qualità per Andrea che passa a Mediaset. Il giornalista conquista sempre più potere, ma a cambiargli definitivamente la vita è una misteriosa chiamata che gli arriva l’anno seguente da parte di Gigliola Barbieri, autrice del programma “Kalispera!”.

Diventa il volto di Tgcom 24 e dal 2020 conduce anche Studio Aperto, in onda su Italia 1. Si impone così come icona indiscussa del modo del giornalismo ed è uno tra i conduttori più seguiti del piccolo schermo.

Tuttavia, Andrea non è celebre solo per la sua presenza fissa nei media televisivi, ma anche per la sua storia d’amore con Giorgia Meloni, l’attuale Presidente del Consiglio dei ministri. Recentemente, la coppia è finita nel vortice del gossip a causa di alcune rivelazioni sul giornalista.

Andrea Giambruno, i fuorionda di Striscia la Notizia

Andrea Giambruno e Giorgia Meloni si incontrano per la prima volta nel 2014 durante la trasmissione “Quinta colonna”. Tra loro scoppia un vero e proprio colpo di fulmine e nel 2016 mettono al mondo la loro unica figlia Ginevra. La coppia non è mai convolata a nozze, ma dopo 10 anni di relazione, Giorgia Meloni nel 2023 annuncia ufficialmente la fine della loro storia a seguito di alcuni fuorionda di Striscia la Notizia.

Nel primo fuorionda del 18 ottobre, è ben visibile Andrea Giambruno che si tocca la parti intime e pronuncia parolacce mentre si confronta con i suoi collaboratori. Il secondo fuorionda è decisamente quello che fa arrabbiare la politica italiana. Giambruno chiede: “Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?”. E continua nei confronti di una sua collega: “Tu sei fidanzata? [..] Sai che io e … abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu… Però stiamo cercando una terza partecipante, facciamo le threesome. Anche le foursome con …. “.

Andrea Giambruno, l’addio è ufficiale: per lui nessuna speranza

A seguito delle vicende registrate dal tg satirico Striscia la Notizia, Giorgia Meloni ha deciso di prendere le distanze dall’uomo con cui ha condiviso 10 anni di vita. Oggi, Andrea Giambruno si ritrova a dover ricominciare una vita da single e a solo un mese dalla separazione, il giornalista ha lasciato ufficialmente la casa della sua famiglia.

L’addio è ufficiale e Giambruno non può tornare indietro. Per tale ragione si è trasferito in un appartamento più piccolo, ma sempre nel quartiere il Torrino per stare più vicino a sua figlia Ginevra. Il settimanale Chi, ha paparazzato il giornalista intento nel trasloco e alcune voci vicine all’ex coppia, fanno sapere che tra Andrea e Giorgia non potrà essere più alcun ritorno di fiamma.