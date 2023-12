Pupo sotterra completamente i vertici di Viale Mazzini: L’annuncio fatto solo ora è davvero vergognoso

Pupo ha rilasciato una dichiarazione contro l’emittente statale che potrebbe scatenare un acceso dibattito. Per ora sono tutti scioccati dalle sue parole, come finirà questa storia è ancora presto per dirlo.

È un cantautore, un conduttore e un autore molto famoso Pupo, alias Enzo Ghinazzi, il quale ha segnato un’epoca con brani quali Gelato al cioccolato, Su di noi, Forse, Un amore grande e così via. Legato sentimentalmente a due donne, il cantante gestisce il suo rapporto “aperto” con un contratto ben preciso, normalmente vive con sua moglie e nelle festività con la manager.

Come ha chiesto ai media però, non vuole che nessuno parli del suo rapporto come bigamia: “È reato. Patricia e Anna non abitano insieme. Non voglio mancare di rispetto né ad una né all’altra però vado a letto con tutte e due”. Ad ogni modo, non è per la sua vita privata che è finito al centro dell’attenzione, ma per quelle dichiarazioni che ha rilasciato contro Sanremo.

Le dichiarazioni di Pupo

Pupo ha deciso di chiudere l’anno con delle dichiarazioni shock che stanno generando veramente molto scandalo. Non si sa quali saranno le conseguenze delle sue parole, anche perché praticamente in “due minuti” ha tirato in ballo sia la Rai che Mediaset.

Per quanto riguarda la prima, ve ne parleremo a breve, per quanto riguarda l’emittente del Biscione, Pupo ha rivelato alla Repubblica una verità che sicuramente non sarà stata apprezzata dai vertici Mediaset: “L’ho fatto per due anni ho fatto l’opinionista del Grande Fratello, c’era la pandemia e avevo poco da fare: ma non ho mai visto un minuto del Grande Fratello in vita mia. C’era chi lo seguiva per me, un autore tv. Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva cagare…”.

Scandalo Sanremo

Per quanto riguarda le dichiarazioni di Pupo contro la Rai, il cantante ha “sganciato una bomba” mediatica senza precedenti. In pratica, il cantante ha dichiarato che durante la sua esibizione del 2010 al Festival di Sanremo, quando ha duettato con Luca Canonici ed Emanuele Filiberto di Savoia, per il brano Italia Amore Mio, in quell’occasione sono arrivati secondi, ma in realtà sarebbero dovuti arrivare primi.

Ecco che cosa ha dichiarato Pupo sempre alla Repubblica: “la canzone non solo è arrivata seconda ma aveva vinto il Festival, sono io ad aver accettato il secondo posto…”, poi ha parlato di quella telefonata che ha ricevuto: “i vertici Rai avevano ricevuto una telefonata dalla presidenza della Repubblica, temevano lo scandalo di un rappresentante di casa Savoia al primo posto a Sanremo…”. Questa è la versione rilasciata da Enzo, chissà cosa succederà da adesso in poi? Quale sarà la risposta da entrambe le emittenti televisive?