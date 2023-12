Rosario Fiorello ancora una volta ennesima stoccata a Rai: quello che ha fatto avrà delle conseguenze

Fiorello è riuscito a farne “un’altra delle sue”, sinceramente nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere, in quanto il volto noto della Rai, sempre molto serio, ha stupito tutti. Ecco che cos’è successo.

È uno showman dalle mille risorse il talentuoso Fiorello. Non finisce mai di stupire il suo pubblico, in quanto ogni giorno “tira fuori” delle cose diverse, che stupiscono e meravigliano tutti. Con il suo Viva Rai2 poi, sta dando il meglio di sé da anni, il conduttore è un portento e riesce con allegria a trattare ogni tipo di argomento, sempre con il sorriso.

“Ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare”, diceva il replicante, Roy Batty, nel film Blade Runner, ma siamo sicuri che anche Rutger Hauer, si sarebbe stupito molto dopo aver visto, quello che Fiorello è riuscito a fare con un noto volto della Rai. Ecco che cos’è successo.

L’idea di Fiorello in Rai

A proposito di ironia, Fiorello con Viva Rai2, tocca i diversi temi “caldi” che si susseguono da un pò di tempo a questa parte, sempre con la solita giocosità e simpatia, che i suoi fan più fedeli gli conferiscono da sempre. Poi, Fiore può piacere o meno, idem la sua satira pungente, ma quello poco importa, in quanto ognuno è libero di guardare quello che vuole in tv, sta di fatto che i numeri parlano chiaro, il suo programma va che “una bomba”.

In un mondo in cui tutti cercano di mettere “il bavaglio” al libero pensiero, siamo contenti che con la satira si riesce ancora a parlare un pò di tutto, senza troppe censure. Com’era logico pensare, Rosario ha parlato di due argomenti molto attuali in questo momento, sempre con il suo solito modo di fare. In primis, in merito alle dichiarazioni di Pupo sulla sua mancata vincita a Sanremo del 2010, Fiore ha dichiarato: “Sono cose che capitano. Pensate che l’anno scorso Mattarella in persona telefonò perché voleva che vincesse Rosa Chemical”.

Inoltre, tra una risata e l’altra, ha dichiarato che Morgan, potrebbe tornare nell’ultima puntata di X Factor: “La mia fonte? Voci di piattaforme. Sarebbe clamoroso, ma io non ho detto niente”.

Sonia Sarno dal Tg1 a Grease #vivarai2 pic.twitter.com/EV4r02S5uz — Il Grande Flagello (@grande_flagello) November 24, 2023

Un balletto perfetto

Ma le idee di Fiorello per stupire a Viva Rai2, non si fermano qui, in quanto non lascia senza parole i suoi telespettatori, soltanto per le cose che dice, ma anche per altro. La conduttrice del Tg1, Sonia Sarno, è sempre stata percepita come una grande professionista, ligia al dovere, ma anche molto seriosa, per questo ha stupito tutti con la sua performance allo show di Fiore.

In pratica, la giornalista, ha abbandonato i panni “da lavoro in Rai” e ha indossato quelli da ballerina. Ma non di una qualunque, ma quelli di Sandy (Olivia Newton-John), in Grease, durante il balletto finale, che rimarrà per sempre negli annali della storia del cinema. Non avrà avuto lo stesso charme della compianta Olivia, ma Sonia se l’è cavata egregiamente. Vi riportiamo il video dell’esibizione, dove molti fan hanno suggerito ironicamente alla Rai, di far replicare la Sarno anche durante Tg1 delle 20.