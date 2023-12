Lillo Petrolo, altro che comico: questa volta in tutt’altra veste durante una nota diretta tv

Lillo Petrolo, finalmente è stata svelata la sua vera vocazione. Non può più trattenere la sua vena artistica

Lillo Petrolo è un celebre comico e cabarettista italiano conosciuto da tutti per l’ironia e il divertimento che ha regalato al grande pubblico. Nella sua lunga carriera ha saputo donare tanti sorrisi, ma ha dimostrato anche le sue mille competenze artistiche.

Nasce nel 1962 a Roma e all’anagrafe è Pasquale Petrolo. Nel suo brillante percorso ha dimostrato innanzitutto la sua versatilità, spaziando in diversi ambiti dello spettacolo e assicurandosi un posto fisso nel cuore dei telespettatori.

Il suo debutto avviene al fianco del suo grande amico Claudio Gregori con cui mette in piedi il memorabile duo comico “Lillo e Greg”. Insieme hanno creato dei siparietti molto simpatici ed hanno fondato l’ironica band musicale “Lillo e i vagabondi”.

Un altro grande successo di Lillo Petrolo arriva nel 2021 quando entra nel cast di “LOL – Chi ride è fuori”, in onda su Amazon Prime Video. Anche in questa occasione, non ha deluso il grande pubblico ed è stato il protagonista di sketch ironici come l’indimenticabile “Posaman”.

Lillo Petrolo, pronto per “Elf Me”

Lillo Petrolo è uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Sembra fatto apposta per far sorridere il grande pubblico e regalare momenti di spensieratezza. Il cabarettista è pronto per vedersi in una nuova versione che farà sicuramente impazzire l’Italia intera.

Dal 24 novembre è disponibile su Prime Video un film di Natale in cui il protagonista è proprio Lillo Petrolo. Il film si intitola Elf Me e Lillo interpreta un elfo di Babbo Natale decisamente anticonvenzionale. Il comico ha spiegato la sua passione per il mondo fantastico: “La fantasia mi ha salvato la vita un sacco di volte. Durante la crescita possono capitare dei momenti di sconforto totale in cui ti senti veramente inadeguato. Io mi sono curato rifugiandomi nella fantasia, nei fumetti, nel mondo fantastico a cui sono ancora molto affezionato”.

Lillo Petrolo, indossa altre vesti: altro che comico

Lillo Petrolo è un vero artista che ha dimostrato non solo il grandissimo talento di far sorridere i telespettatori con giochi semplicissimi, ma è anche dotato di grande versatilità. Una qualità che non passa di certo inosservata nel mondo dello spettacolo e che lo rende sempre più popolare ed apprezzato. Questa volta Lillo si è davvero superato.

Sul suo account Twitter, Lillo Petrolo si è impegnato in un vero e proprio show che ha intitolato “SoLillo Dance“. Nello sketch è presente anche l’iconico Rosario Fiorello che intona il brano “Triangolo” di Renato Zero con tanto di coreografia messa in atto da ballerini professionisti. Al centro c’è Lillo che delizia il pubblico con il suo stacchetto da danzatore e nel momento in cui il cantante cita la celebre frase “Lui chi è?“, Lillo risponde “So Lillo“.