Amici, un concorrente rischia l’eliminazione immediata: quello che ha fatto è gravissimo | Maria De Filippi nel panico

Amici, un concorrente è a serio rischio eliminazione. Quel che è fatto è molto grave e ora Maria De Filippi è andata in tilt.

Il padre di tutti i talent non smette mai e poi mai di stupire. Non per nulla i colpi di scena, così come le docce fredde, per non dire talora proprio gelate, sono praticamente all’ordine del giorno. Tanto più che quest’anno fin dalle prime battute si poteva intuire che avremmo avuto a che fare anche con alunni alquanto birichini.

Di certo in tantissimi ricorderanno quando il cantante Holy Francisco, come aveva messo piede nella scuola, le aveva sparate grosse su Rudy Zerbi che poi gli ha fatto una super ramanzina. Ora il concorrente ci è ricaduto nell’errore dando all‘ex discografico del mitomane, senza però, come ha dimostrato il maestro, conoscerne il vero significato.

Matthew, che è uscito momentaneamente dalla scuola, per via di un terribile lutto che ha sconvolto la sua famiglia, aveva detto chiaramente di non trovarsi più bene con lui e di aver sbagliato a scegliere di far parte della sua squadra, preferendola a quella capitanata dalla coach Anna Pettinelli. Peccato che lei sia l’acerrima nemica di Zerbi.

Amici, un concorrente rischia l’eliminazione, l’ha fatta davvero grossa

A quel punto lui, profondamente deluso ma anche accecato dall’ira, è entrato nella casetta e ha tolto la maglia al cantante. Poco dopo lui ha incontrato la speaker radiofonica che si è detta assai felice di lavorare con lui anche perché l’aveva colpita fin da subito. Ora però c’è un altro allievo che sta dando a Zerbi seri grattacapi.

Il ragazzo rischia davvero molto ma molto grosso. E con ciò ci riferiamo addirittura l’uscita di scena dal padre di tutti i talent. Il che sarebbe un vero peccato dal momento che lui non è solo un cantautore molto bravo ma anche un allievo molto amato dai telespettatori. Fatto sta che ha fatto qualcosa di veramente grave. E pure la De Filippi ne è rimasta turbata.

Holden invitato a uscire dallo studio da Maria

Il concorrente al quale la conduttrice ha espressamente chiesto di lasciare lo studio è stato Holden, allievo e capo squadra di Rudy Zerbi. Il ragazzo possiede un grande talento e piace molto come artista. Peccato che sia un gran disordinato e che in casetta non faccia praticamente nulla. Non rifà il letto, non pulisce in alcun modo e non lava nemmeno le padelle usate per cucinare.

Il suo insegnante si è fatto consegnare la maglia ed era profondamente deluso da lui dal momento che quando lui stesso aveva appurato di persona lo schifo che vi era, era stato lo stesso Holden a rassicurarlo sul fatto che di lì a poco avrebbe sistemato tutto quanto. Così non è stato. I video a riguardo parlano molto chiaro in merito e il concorrente ora rischia tantissimo.