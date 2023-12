Fabrizio Corona, ancora una volta spiattella tutto: il Re dei paparazzi ‘sputa’ un segreto vergognoso

Fabrizio Corona, ancora una volta al centro delle polemiche. Questa volta ha confessato un segreto inaspettato

Uno dei volti più celebri della televisione italiana e soprattutto del mondo del gossip è proprio Fabrizio Corona. A causa della sua carriera e della professione che svolge, si è aggiudicato a pieno titolo il soprannome di “Re dei paparazzi“.

Da sempre al centro della scena per il suo carattere decisamente fuori dagli schemi che, da molti, viene giudicato anche discutibile. Nonostante tutto, di Fabrizio se ne parla sempre e probabilmente il suo obiettivo è proprio quello.

Grazie all’incontro con l’agente televisivo Lele Mora, Fabrizio debutta nel fantastico mondo della televisione in cui dimostra di essere a proprio agio. Il piccolo schermo è il suo mondo e si adatta con estrema facilità. I problemi però non mancano e Fabrizio viene coinvolto in molti procedimenti giudiziari.

Non si può certo nascondere che Corona è stato e continua ad essere un protagonista indiscusso del panorama pubblico e difficilmente potrà essere dimenticato dal grande pubblico.

Fabrizio Corona, la sua verità su una celebre coppia

Fabrizio Corona è da sempre conosciuto come l’uomo del gossip, in grado di smascherare i segreti di tutti i personaggi dello spettacolo. Molti degli scoop diffusi da Corona si sono rivelati reali, lasciando l’Italia intera senza parole. Altri, però, sono stati dei veri e propri fake organizzati ad hoc per ottenere visibilità.

Anche oggi, dopo aver scontato la sua pena detentiva ed essere tornato libero, Fabrizio non riesce proprio a stare lontano dal gossip e dagli scoop. In particolare, ha voluto rilasciare delle dichiarazione inaspettate su una coppia che in questo periodo sta facendo molto discutere. Vediamo insieme cosa è accaduto e quali bombe ha lanciato Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona, confessa un “segreto”

Il re del pettegolezzo, ancora una volta, è al centro dell’attenzione per alcune rivelazioni che ha deciso di rendere pubbliche. I diretti interessati sono personaggi del mondo dello spettacolo che nell’ultimo anno hanno occupato le prime pagine di tutte le riviste di gossip. Ovviamente stiamo parlando del caso mediatico tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

A seguito del docufilm “Unica” disponibile sulla piattaforma Netflix, Fabrizio ha deciso di spiattellare tutto: “Totti amava da morire Ilary e credo che la ami tutt’ora ma l’ha sempre tradita, sempre. [..] La seconda cosa certa è che Ilary ha cominciato a tradire Totti. Il caffè non è solo un caffè e prima del ragazzo del caffè, ce ne sono stati altri che vi racconteremo”. Infine aggiunge che Ilary “i sensi di colpa non li ha mai avuti veramente, è rimasta a guardare la fine del matrimonio studiandosi le carte per vendicarsi e per cominciare la sua battaglia mediatica”.