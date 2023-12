Alessio Boni, palesemente indignato: l’attore ha fatto una dichiarazione terribile | Mai visto così infuriato

Alessio Boni, ha voluto dire la sua in merito ad una situazione di cui si è molto discusso in questi giorni, dopo quel terribile fatto che ha scioccato tutti quanti. Ecco che cosa ne pensa l’attore in merito.

Nato a Sarnico nel 1966, Alessio Boni è un attore che è diventato famoso grazie a diversi ruoli, che siano film, fiction e spettacoli teatrali. Conosciuto agli esordi grazie al suo ruolo nella serie-tv, Incantesimo, da quel momento non si è mai fermato.

Impegnato attualmente nella fiction Rai, Il metodo Fenoglio, Boni ha voluto chiarire la sua posizione in merito ad una tematica, attualmente al centro delle discussioni. Dopo quel fatto terribile di cronaca, di parole ne sono state fatte molte, speriamo però che in concreto qualcosa possa cambiare. Ecco che cosa ha dichiarato l’attore.

Le parole dell’attore Alessio Boni

Come dicevamo, Alessio Boni attualmente impegnato nella fiction della Rai, Il metodo Fenoglio, basato sul romanzo di Gianrico Carofiglio, ha dimostrato ampiamente il suo valore già dopo la prima puntata. L’attore interpreta il maresciallo piemontese Fenoglio, il quale presta servizio a Bari da anni, impegnato nella risoluzione dei casi del luogo. Il clima che si avverte è di paura, soprattutto per via di quella guerra tra clan che è in atto. Il Fenoglio di Boni viene paragonato a Sherlock Holmes, in quanto sempre cauto e preciso, il maresciallo non si arrabbia mai e non dà mai giudizi affrettati, senza prima aver raccolto delle prove schiaccianti.

La prima puntata è stata molto soddisfacente, merito di Boni e di tutto il cast, per non parlare di tutti coloro che hanno preso parte alla realizzazione di questa fiction. Staremo a vedere come andranno le altre tre puntate di questa prima stagione, ma da quello che possiamo intuire, i fan ne sono già rimasti ipnotizzati.

Pietro Fenoglio, uno dei celebri personaggi dei romanzi di Gianrico Carofiglio arriva in tv nella serie di 4 puntate, “Il metodo Fenoglio, l’estate fredda”, da questa sera in prima visione su @RaiUno. Ad interpretare il maresciallo Fenoglio, Alessio Boni a #Unomattina pic.twitter.com/i4Qh5yt6f0 — Unomattina (@Unomattina) November 27, 2023

La posizione di Alessio

Come dicevamo quindi, Alessio Boni, durante la presentazione della nuova fiction, Il metodo Fenoglio, a Uno Mattina, ha voluto parlare a cuore aperto anche della realtà in cui viviamo, dopo il terribile fatto di cronaca che ha coinvolto la povera Giulia Cecchettin. Ecco che cosa ha dichiarato in merito alle polemiche scoppiate in questi giorni: “Facciamo tutti parte di una cultura patriarcale, anche io. È un retaggio che abbiamo da tempo. È importante rendersene conto e prenderne coscienza per riuscire a debellarlo…”.

Inoltre Alessio ha detto: “Io sono indignato in quanto uomo. Mi dispiace per tutte le vittime della collera e dell’ira degli uomini”, terminando il discorso con una frase di Alda Merini: “Siamo state amate e odiate, siamo state adorate e rinnegate, siamo state baciate e uccise, solo perché donne”.