“I poteri forti”: Sciagura a LA7, incidente tragico durante una diretta televisiva | Che vergogna

Fatto insolito a La7 che ha lasciato non solo il pubblico da casa, ma anche i presenti, senza parole. Sono quelle coincidenze che fanno pensare. Ecco che cos’è successo da aver scatenato il popolo social.

Molti fatti succedono ogni giorno nelle varie emittenti televisive che diventano subito motivo di parodia. D’altronde, soltanto chi non lavora non sbaglia, anche se alcuni errori potevano essere evitati. Per quanto si possa cercare di pianificare tutto nel dettaglio, quando si è in diretta, l’imprevisto può sempre capitare.

Lo sanno bene a La7, i quali, quell’imprevisto che va dal tragico, al sinistro e anche al comico, di certo non se lo sarebbero mai potuti aspettare. Molte volte le combinazioni, danno il via a meme e tormentoni social di una potenza colossale. Ecco che cos’è successo.

L’incidente a La7

Partiamo dal principio, in quanto se non si conoscono bene i fatti, questa storia non può essere capita al 100%. È iniziato tutto con il botta e risposta scaturito tra Lilli Gruber e Giorgia Meloni. La prima aveva dichiarato a Otto e mezzo, in merito all’ultimo caso di femminicidio ai danni della povera Giulia Cecchettin: “non si può negare che in Italia ci sia una forte cultura patriarcale e che questa destra-destra al potere non la stia contrastando tanto”.

Per tutta risposta la seconda ha commentato sui social, a fianco di una foto dove viene ritratta con tutte le donne della sua famiglia: “…Come chiaramente si evince da questa foto che ritrae ben quattro generazioni di “cultura patriarcale” della mia famiglia. Davvero senza parole”. La Gruber avrebbe poi replicato:

“Ritengo comunque che sia sempre pericoloso, per il buon funzionamento democratico, quando un/una presidente del Consiglio attacca direttamente la stampa e singoli giornalisti. Per fortuna, il diritto al pensiero libero e critico è ancora ben tutelato dalla nostra Costituzione…”. Il caso ovviamente è ancora aperto e non si sa come finirà questa diatriba politica.

Blackout a La7 sulla parola “Giambruno” pic.twitter.com/Vl4SyS2jZp — Il Grande Flagello (@grande_flagello) November 23, 2023

Il blackout da La7

In merito a tutta questa vicenda quindi, ha voluto dire la sua anche Corrado Formigli a Piazzapulita, il quale dopo aver mostrato la foto social pubblicata da Giorgia Meloni, alla parola “il povero Giambruno”, in studio si è verificato un improvviso blackout, generando ilarità, ma anche critiche tra gli utenti social. Quando “la luce” è tornata, il conduttore ha sdrammatizzato dicendo: “C’è stato un blackout, non appena abbiamo mostrato la foto della famiglia Meloni e citato Giambruno. È sicuramente una casualità…” e ancora: “Mai capitato in 12 anni, è successo stasera, sentiamo qualche forza negativa su di noi ma ce ne libereremo”.

A prescindere da cosa è stato detto, sui social è esploso il caos, ognuno ha voluto lasciare la propria opinione. Tra i tanti commenti rilasciati abbiamo: “i poteri forti”, “Hanno assicurato di aver pagato le bollette”, “prima era una bestia… ora è il “povero” Giambruno” e ancora: “Mancava solo una voce da paura come nei film horror con rumori strani, sussurri e scricchiolii”.