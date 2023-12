Bianca Berlinguer, infuriata in diretta televisiva: la conduttrice sbeffeggiata proprio da lui | Una vergogna terribile

Bianca Berlinguer, la giornalista infuriata in diretta televisiva. Lei presa in giro bellamente da lui. Che vergogna!

Pier Silvio Berlusconi la stima tantissimo e l’ha fortemente voluta a Mediaset. L’ha corteggiata professionalmente parlando ed è risultato vincente nella sua impresa. Bianca Berlinguer è ora attiva più che mai su Rete 4 con una nuova edizione del suo storico e seguitissimo talk che ora si chiama È Di Nuovo CartaBianca.

Inizialmente si mormorava che il suo grande amico e super celebre opinionista Mauro Corona. Così non è stato e infatti lo scrittore e alpinista è tornato saldamente al suo posto per l’immensa gioia dei suoi tanti estimatori. Tra l’altro è stato pure assai gradito ospite di Verissimo dove ha rilasciato una bella intervista a cuore aperto.

Inoltre è stato nominato più volte all’interno della Casa Spiata D’Italia quando tra i concorrenti, che da quest’anno si chiamano semplicemente inquilini, era ancora presente Giselda Torresan, la grande amante della montagna che lo ha eletto come il suo uomo ideale. Alfonso Signorini le aveva anche promesso di farglielo incontrare ma a quanto pare non ce ne è stato il tempo.

Bianca Berlinguer, sbeffeggiata in diretta proprio da lui

In ogni caso lui era è attivo più che mai dalla sua adorata Bianchina. Certo, il loro rapporto non è stato sempre idilliaco, anzi! Fra di loro, soprattutto in passato, sono volati stracci a non finire in diretta. Successivamente lui le ha chiesto scusa e lei lo ha riaccolto in trasmissione. Tuttavia le discussioni, in certi casi molto accese, con i vari ospiti non mancano di certo.

Ora poi la conduttrice è stata, senza se e senza ma, sbeffeggiata all’interno del suo seguitissimo talk da un uomo molto in vista, nonché grandissimo professionista. Lei non se ne è stata zitta e ha risposto a tono, alimentando così la polemica. In studio è calato pian piano il gelo mentre in Rete ha preso vita un pepatissimo Caos. E ora andiamo con il racconto dei fatti.

Alessandro Sallusti la chiama Enrica

Tra gli ospiti della puntata in oggetto c’era anche il giornalista e direttore del quotidiano Il Giornale Alessandro Sallusti che a un certo punto non ha chiamato la conduttrice con il suo nome di battesimo che è per l’appunto Bianca ma Enrica, chiaramente rifacendosi al nome del padre Enrico, utilizzando per lei la versione al femminile.

Il gesto ha fatto infuriare la Bianchina che poco prima aveva chiamato in maniera errata lo stesso Sallusti. Difatti al posto di Alessandro aveva usato il nome Andrea. E pare che ciò lo abbia molto irritato a tal punto da decidere di restituirle pan per focaccia e sottolineando che questi errori una conduttrice non dovrebbe mai farli.