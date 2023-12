Ilenia Pastorelli, lancia una tendenza che fa impazzire tutti: il look puoi copiarlo anche tu

Ilenia Pastorelli ha sfoggiato un nuovo look, che è diventato subito di tendenza. Sarebbe perfetto per il veglione di Capodanno, sicuramente da questo potreste prendere diverse ispirazioni.

È stata la vincitrice nel 2016, del David di Donatello, nella categoria di “migliore attrice”, stiamo parlando di Ilenia Pastorelli, la quale da qualche anno a questa parte, ha capito che il mondo del cinema è la sua seconda casa.

L’ex gieffina è infatti molto seguita non solo per le sue apparizioni televisive e cinematografiche, ma anche sui social, dove i suoi scatti fanno faville. Tra l’altro, le follower ammirano anche le sue varie scelte di outfit, dai quali molto spesso traggono ispirazione, proprio com’è successo in questo caso.

Il look di tendenza di Ilenia Pastorelli

Ilenia Pastorelli, tra i suoi innumerevoli lavori, da quest’anno è entrata nel cast di Viva Rai2, insieme al mitico Fiorello in veste non solo di ospite, ma anche di attrice nei vari sketch che lo show mette in piedi tutte le mattine. E’ un programma quello, dove è impossibile non ridere, per questo ha sempre tanto successo. E’ da diverso tempo ormai che Fiore, dà il suo speciale buongiorno, ai telespettatori di Rai 2, con il suo programma di punta.

Tra i vari siparietti organizzati, in queste ore si sta ancora parlando molto, dell’esibizione che Fiore e tutta la sua “banda” ha organizzato nei pressi della ormai famosa, Via Asiago, ex location della precedente edizione di Viva Rai2. Qui la Pastorelli si è prestata al “balletto silenzioso“, tra le note sussurrate di Fever di Little Willie John, diventata poi un successo mondiale, grazie alla cover sensuale di Peggy Lee. L’urlo finale liberatorio dei ballerini, gli è costata una “bella doccia” da sopra i balconi come lamenta la Pastorelli, ma sicuramente la performance è riuscita.

Un look molto trendy

In merito alla sua recente entrata nel cast di Viva Rai2, con Fiore e tutto lo staff, Ilenia Pastorelli, si presta a diversi sketch, messi in scena dagli ideatori del programma, che tanto divertono il pubblico. Tra i tanti, abbiamo visto l’attrice e il conduttore, cimentarsi nella versione rivalutata di, Io ho in mente te degli Equipe 84, cimentandosi in una performance degna dei migliori rapper, nella piazza di Foro Italico.

Come potrete vedere dal video che vi abbiamo riportato sopra, Ilenia Pastorelli, ha sfoggiato un look total red che è stato veramente d’ispirazione per molte fan, per un ipotetico look di Capodanno. Tutina di pizzo rosso fuoco, dal famoso effetto “vedo e non vedo”, cappotto della medesima colorazione e stivaletto basso con tacco a spillo. Che dire, sicuramente questo outfit diventerà presto di tendenza.