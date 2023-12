Tragedia in Rai: il conduttore non sa più che pesci prendere | Uno strano stravolgimento in corso

Anche in Rai, come in Mediaset, quel momento tanto doloroso quanto commovente, ha condizionato tutto il palinsesto di quella fascia oraria. Ecco che cos’è successo e cos’è scattato nella mente dei dirigenti.

Generalmente, dai piani alti di Viale Mazzini, hanno un’idea molto rigida per quanto riguarda il loro palinsesto, è tutto organizzato nel dettaglio ed è difficile che le cose possano cambiare, a meno che non si parli di cancellazione improvvisa di qualche programma, qualche notizia repentina e fatti di cronaca che necessitano di uno spazio a sé, per rispetto della circostanza.

In questo caso, il momento era talmente delicato e triste, che tutti hanno stravolto il palinsesto o comunque ne hanno modificato il naturale corso degli eventi che vediamo in ogni puntata. Questa volta però, il rispetto era doveroso. Vediamo insieme che cos’è successo.

Come ha vissuto la Rai l’attuale tragedia

Prima di parlare della Rai e della modifica del programma in questione, volevamo svelarvi il perché di tutto questo cambiamento. Naturalmente, per chi non l’avesse capito, è successo tutto in onore e come tributo verso i funerali di Giulia Cecchettin, la giovane uccisa brutalmente dal suo ex fidanzato qualche giorno fa. Tutta questa storia è stata seguita dal nostro Paese con molta apprensione, tutti quanti fino all’ultimo, abbiamo sperato in un epilogo differente, ma purtroppo così non è stato.

Purtroppo un padre e una sorella hanno dovuto dire addio ad una ragazza nel pieno della vita, una figlia e una sorella amata, la quale è stata pugnalata senza alcun rispetto da Filippo Turetta, attualmente in carcere per l’accusa di omicidio volontario ai danni della Cecchettin. L’ennesimo caso di femminicidio per mano di chi avrebbe dovuto proteggere e non distruggere.

Le modifiche del programma

Il 5 dicembre si sono svolti in diretta televisiva, i funerali della povera Giulia Cecchettin, la quale ha suscitato parecchi sentimenti contrastanti, tristezza, rabbia, vendetta, nel cuore della gente.In più di 8000 mila sono arrivati davanti alla chiesa per dare l’ultimo saluto a Giulia. Per non parlare della commozione di tutti i telespettatori che hanno assistito all’evento davanti al televisiore di casa.

Proprio per rispetto a tutto questo, sia Mediaset che Rai, hanno modificato il palinsesto, cancellando diversi programmi per permetterne la messa in onda e cambiando gli sketch soliti che vediamo normalmente nei vari programmi. E’ il caso de, I Fatti Vostri, dove, Tiberio Timperi, Anna Falchi e Flora Canto sono fin da subito apparsi seri nel loro lavoro, non trasmettendo musichette allegre, senza farsi battutine e altro che potesse in qualche modo, non rispettare la morte della studentessa. E’ stata così una puntata più seria, più corta ma molto intensa, soprattutto per i casi raccontati che hanno lasciato ancora di più l’amaro in bocca.